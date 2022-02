Lokale politiek wil klaar staan voor gevluchte Oekraïners: ‘Zij zijn welkom in Breda’

BREDA - Breda moet klaar staan voor de opvang van gevluchte Oekraïners. Dat stellen zeven politieke partijen in vragen die zijn gezamenlijk gesteld hebben aan het college van Breda. De partijen willen weten hoe Breda de Oekraïense gemeenschap steunt, en hoe Breda klaar staat voor de opvang van vluchtelingen.

De gemeenteraad van Breda is net als de rest van de wereld geschokt door de ongekende Russische militaire agressieve inval in Oekraïne. “Het is onacceptabel dat de soevereiniteit van een Europees land op deze manier wordt geschonden”, stellen GroenLinks, D66, SP, VVD, CDA, PvdA en 50+ in gezamenlijke vragen. “Inmiddels zijn duizenden mensen vanuit de Oekraïne op de vlucht die tegen wil en dank huis en haard verlaten hebben omdat Rusland hun land is binnengevallen. We rekenen er ook op dat Breda solidair is en vluchtelingen uit Oekraïne ruimhartig opvangt als zij zich in Nederland melden.”

De partijen roepen het collega op om klaar te staan voor de opvang van vluchtelingen. Bijvoorbeeld door in kaart te brengen welke Bredanaars bereid zijn om vluchtelingen in huis te nemen. “Maar er zijn wellicht ook andere mogelijkheden te bedenken om deze mensen onderdak te verlenen zolang zij niet veilig kunnen terugkeren.”

Naast de kwestie rondom de opvang van vluchtelingen willen de partijen ook weten wat Breda doet om de Oekraïense gemeenschap in de stad te steunen. “Heeft de gemeente contact met de Oekraïense gemeenschap in Breda? Hoe zorgt de gemeente er voor dat zij zich persoonlijk gehoord voelen in deze situatie?”