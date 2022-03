Minister Carola Schouten gaat gesprek aan met Bredanaars over armoede

BREDA - Op zaterdag 12 maart komt de minister van Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen Carola Schouten naar Breda. Ze bezoekt het wekelijks spreekuur van de ChristenUnie bij winkelcentrum Heksenwiel in de Haagse Beemden. Het spreekuur is open voor alle Bredanaars, en zal dit keer ook specifiek inzoomen op het armoedebeleid in Breda.

Minster van Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen Carola Schouten brengt dit weekend een bezoek aan Breda. En Bredanaars die graag met haar in gesprek willen, krijgen daarvoor de kans. Schouten bezoekt namelijk het wekelijks spreekuur van de ChristenUnie, waar iedereen welkom is om langs te komen.

Het gesprek zal met name gaan over het armoedebeleid van Breda. “Wil jij ook met de minister in gesprek over het armoedebeleid? Heb jij ideeën hoe het beter kan? Of wil je laten weten wat zeker niét moet veranderen? Je bent welkom om je stem te laten horen”, laat ChristenUnie Breda weten.

Schouten bezoekt winkelcentrum Heksenwiel zaterdag tussen 10.00 uur en 10.45 uur.