Vijf vragen aan de Volkspartij Breda: ‘De gemeenteraad kan wel wat kleur gebruiken’

BREDA - Op 14, 15 en 16 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Dan mag Breda weer naar de stembus. Tijdens deze verkiezingen kiezen inwoners van de gemeente Breda de volksvertegenwoordigers die de komende vier jaar de gemeenteraad van Breda zullen vormen. En de keuze is dit jaar groot. Er doen maar liefst 15 partijen mee aan de verkiezingen in Breda. Wij stelden de partijen vijf vragen over wie ze zijn, en wat ze voor Breda willen doen de komende vier jaar. Op lijst 15 staat de Volkspartij.

Even voorstellen: welke partij zijn jullie en wie is de lijsttrekker?

De Volkspartij Breda is op 4 juni 2016 opgericht. Wij zijn van mening dat lokale partijen dichter bij de burger staan dan landelijke partijen. Zij kunnen zelfstandig beslissingen nemen zonder inmenging. Bij de vorige verkiezingen kwamen we 32 stemmen te kort, maar we hopen nu met jonge mensen, die een multiculturele achtergrond hebben, wel in de gemeenteraad te komen. Wij vinden dat het goed zou zijn dat ook deze stem gehoord zal worden en vinden dat de huidige gemeenteraad geen afspiegeling is van de bevolking en wel wat kleur kan gebruiken.

Op de eerste plaats staat Mo Omar. Hij is geboren in Somalië en heeft als hulp-kindsoldaat moeten vluchten. Na omzwervingen via AZC’S is hij uiteindelijk in Breda terecht gekomen en heeft zich verdienstelijk gemaakt door als vrijwilliger 4 jaar te werken bij Grote Broer in de Haagse Beemden. Hij heeft daar ook Kleine Broer opgericht. Daarvoor heeft hij in 2018 op zeer jonge leeftijd de Vredesprijs van Breda ontvangen. Op de tweede plaats staat Bertrand Vokpomapa, die op 7-jarige leeftijd vanwege een coup uit de Centraal Afrikaanse Republiek met zijn moeder moest vluchten en nu met zijn 25 jaar reeds een eigen bedrijf heeft. Het is vanzelfsprekend dat deze jongeren intensieve begeleiding krijgen vanuit de partij op de verschillende thema’s die aan de orde komen. Behalve Mo Omar staan er nog 2 andere Vredesprijswinnaars op de lijst: Philip Oronsaye en Jan Hopman. En als genomineerde Hassan Lammou.

Vertel in 3 zinnen waar jullie voor staan

Belangrijke punten voor onze partij zijn transparantie en openbaarheid van bestuur. En dan met name de relatie overheid ten opzichte van de burger, waarbij de overheid dienend moet zijn. We zijn tegen discriminatie op alle punten van artikel 1 van de Grondwet. We zijn voor diversiteit en ook benaderen we dit vanuit intersectionaliteit, waarbij klasse, kleur en gender samenhangen. De minste kansen in de maatschappij heeft een arme lesbische zwarte vrouw en de meeste kansen heeft een rijke hoogopgeleide witte heteroman, die aan de zeven vinkjes van Joris Luyendijk voldoet. Daarnaast willen wij institutioneel racisme blootleggen bij alle instanties. Te beginnen bij de gemeente zelf.

Wat zijn de rode draden uit het verkiezingsprogramma? En noem één ding dat jullie zeker voor Breda willen doen.

We willen zwemles voor alle kinderen. Op langere termijn geven we prioriteit aan 5 punten, die je op onze website kunt vinden.

Wat is jullie een doorn in het oog in Breda?

Dat is de segregatie in de stad: Dat de rijken steeds rijker worden en dat de armen steeds armer worden.

Wat is de Volkspartij Breda in drie woorden?

Multicultureel, divers en strijdbaar.

