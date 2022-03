Vijf vragen aan CDA Breda: ‘Wij willen een fijne, leefbare stad en dorpen waar je betaalbaar kunt wonen’

BREDA - Op 14, 15 en 16 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Dan mag Breda weer naar de stembus. Tijdens deze verkiezingen kiezen inwoners van de gemeente Breda de volksvertegenwoordigers die de komende vier jaar de gemeenteraad van Breda zullen vormen. En de keuze is dit jaar groot. Er doen maar liefst 15 partijen mee aan de verkiezingen in Breda. Wij stelden de partijen vijf vragen over wie ze zijn, en wat ze voor Breda willen doen de komende vier jaar. Op Lijst 2: CDA

Even voorstellen: welke partij zijn jullie en wie is de lijsttrekker?

Wij zijn het CDA Breda en onze kandidaten vertegenwoordigen bijna alle dorpen en wijken van Breda. Jeroen Bruijns is onze lijsttrekker en hij woont samen in Overakker. Hij is 32 jaar en nog steeds actief verbonden met zijn geboortedorp Bavel.

Vertel in 3 zinnen waar jullie voor staan.

Het CDA is een partij waar de samenleving centraal staat. Wij geloven in de kracht van mensen. Door de krachten van mensen te bundelen, ontstaan de mooiste ideeën en beste oplossingen.

Wat zijn de rode draden uit het verkiezingsprogramma? En noem één ding dat jullie zeker voor Breda willen doen.

Wij willen een fijne leefbare stad & dorpen waar je betaalbaar kunt wonen en waar starters kunnen bouwen aan de toekomst en senioren vertrouwd oud kunnen worden. We willen dorpen en wijken die veilig zijn en er mooi onderhouden bij liggen. Die krachtig zijn door een sterke lokale economie en bruisen door een sterk verenigingsleven. Waar we omzien naar elkaar en generaties verbinden. Een stem op het CDA Breda kan daarom het verschil maken. Bredanaars willen zij aan zij doorpakken om problemen op te lossen en mooie dingen te doen voor ons Breda. Dat is de kracht van samen, niet ieder voor zich maar omzien naar elkaar. Dat is de kracht van Breda! Wij willen dat iedere Bredanaar, jong of oud, kan blijven wonen op de plek waar ze dat willen. Dat betekent dat inwoners van Breda ruimte krijgen om met elkaar aan hun eigen buurt te bouwen en dus te bouwen voor en met hun eigen dorps- en wijkgenoten.

Wat is jullie een doorn in het oog in Breda?

Een slecht onderhouden buitenruimte en de afvaldumpingen. We willen dat de gemeente het grofvuil en snoeiafval gratis bij de mensen thuis ophaalt. Het aantal afvalbakken in onze wijken, dorpen en buitengebied moet worden vergroot om zwerfafval te voorkomen. Daarnaast zetten we in op meer bewustwording en gedragsverandering. We waarderen de vrijwilligers die Nederland en Breda schoonhouden en helpen in die missie.

Wat is het CDA in drie woorden?

Betrokken, betrouwbaar en verbindend.

Verkiezingskrant

Benieuwd naar de andere partijen? En wil je meer weten over de gemeenteraadsverkiezingen in Breda? Lees dan de Verkiezingskrant die BredaVandaag in samenwerking met de gemeente Breda maakte. Je vindt de verkiezingskrant hier.