Vijf vragen aan Buurtbelangen: ‘Iedereen moet de kans krijgen om inspraak te hebben’

BREDA - Op 14, 15 en 16 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Dan mag Breda weer naar de stembus. Tijdens deze verkiezingen kiezen inwoners van de gemeente Breda de volksvertegenwoordigers die de komende vier jaar de gemeenteraad van Breda zullen vormen. En de keuze is dit jaar groot. Er doen maar liefst 15 partijen mee aan de verkiezingen in Breda. Wij stelden de partijen vijf vragen over wie ze zijn, en wat ze voor Breda willen doen de komende vier jaar. Op lijst 14: Buurtbelangen

Welke Partij zijn jullie en wie is de lijsttrekker?

BuurtBelangen, een nieuwe lokale beweging in Breda. Rianca Rayée is de lijsttrekker. De Zundertse woont sinds 20 jaar in Breda en is alleenstaande moeder van 2 jonge kinderen. Ze wil op een positieve en constructieve manier bijdragen aan de toekomst van Breda. Als lijsttrekker van BuurtBelangen kan zij dit bewerkstelligen, de visie van BuurtBelangen sluit naadloos aan op haar eigen ideologie. “Wij werken met onze beweging op een duurzame wijze aan democratische vernieuwing in onze stad, wijken en dorpen”, vertelt Rayée. “Waar nodig bieden we ondersteuning bij door de buurt bedachte initiatieven. Wij hebben het lef om verantwoordelijkheden over te geven waardoor er mogelijkheid ontstaat voor het opstellen van een gezamenlijke agenda. We gaan in gesprek met de mensen die niet genoeg gehoord worden en nemen actief deel aan het bedenken van een passende oplossing. Deelname aan de Parta app, die ontwikkeld is voor het realiseren van onze visie, maakt dat proces heel zichtbaar en werkbaar voor iedereen die wil deelnemen aan de thema’s.”

Vertel in drie zinnen waar jullie voor staan.

BuurtBelangen is er voor de bewoners van de stad, wijken en dorpen die zich gehoord willen voelen. Voor alle mensen die graag actief willen meebeslissen in een democratische cultuur. De nieuwe politiek.

Wat zijn de rode draden uit het verkiezingsprogramma? En noem één ding wat jullie zeker voor Breda willen doen.

Iedereen moet de kans krijgen om inspraak te hebben. Iedereen die betrokken wilt zijn bij besluitvorming van bepaalde thema’s wordt te allen tijde op de hoogte gehouden van het proces en de uitkomst. Niet alleen tijdens de verkiezingen, maar ook de vier jaar die daarop volgen. Zoveel mogelijk transparantie en geen loze beloftes. Met dit doel is de Parta app ontwikkelt, via deze app kan iedereen meedoen vanaf smartphone maar ook via de website op een computer. Voor jong en oud, 4 jaar lang meebeslissen per thema. BuurtBelangen staat voor verbinding en positiviteit. De standpunten en oplossingen worden samen gecreëerd, de Parta app maakt dit op grote schaal mogelijk.

Wat is jullie een doorn in het oog in Breda?

De manier waarop besluitvorming momenteel plaatsvindt, mensen worden niet gehoord. Er worden worden geen duurzame oplossingen geboden voor lang bestaande problemen. Mensen verdrinken in de huidige bureaucratie en belangrijke thema’s belanden in de vergetelheid.

Wat is Buurtbelangen in drie woorden?

Vernieuwend, transparant en democratisch

