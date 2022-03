Vijf vragen aan Forum voor Democratie Breda: ‘We willen nooit meer een lockdown of QR-codes’

BREDA - Op 14, 15 en 16 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Dan mag Breda weer naar de stembus. Tijdens deze verkiezingen kiezen inwoners van de gemeente Breda de volksvertegenwoordigers die de komende vier jaar de gemeenteraad van Breda zullen vormen. En de keuze is dit jaar groot. Er doen maar liefst 15 partijen mee aan de verkiezingen in Breda. Wij stelden de partijen vijf vragen over wie ze zijn, en wat ze voor Breda willen doen de komende vier jaar. Lijst 13: Forum voor Democratie Breda

Welke partij zijn jullie en wie is de lijsttrekker?

Wij zijn van Forum voor Democratie (FVD) en onze lijsttrekker is Marnix van Woudenberg. Hij is opgeklommen van het MBO naar de Universiteit, met passie voor het onderwijs. De laatste jaren is hij vooral actief geweest in het middelbaar onderwijs, inclusief het begeleiden van leerlingen. “Het is prachtig om de persoonlijke groei en ontwikkeling van jongeren te zien en waar mogelijk te begeleiden. Dat maakt het de moeite van het lesgeven meer dan waard.”

De laatste jaren zien we steeds meer controle en invloed vanuit de overheid, onder andere in het onderwijs, maar ook in het bedrijfsleven en privé. Daarbij komen de steeds verder vrijheidsbeperkende maatregelen die mogelijk blijvend de vrijheid en democratie aantasten. De FVD staat voor bescherming van onze rechten, vrijheid en democratie. “Dit was voor mij de reden om de politiek in te gaan.”

Vertel in 3 zinnen waar jullie voor staan.

Wij staan voor vrijheid, democratie en waarheid. Waar wij tegen zijn, is de continue discriminatie en tweedeling in de maatschappij, zwart tegen wit, man tegen vrouw, wel of niet gevaccineerd, enz. Deze afscheiding zorgt juist voor verdeeldheid, terwijl wij de verbinding opzoeken en opkomen voor de rechten van alle Bredase burgers. Wij willen ons sterk maken voor o.a. het bindend referendum, een gekozen burgemeester en behoud van de lokale identiteit en cultuur.

Wat zijn de rode draden uit het verkiezingsprogramma? En noem één ding dat jullie zeker voor Breda willen doen.

We willen nooit meer een lockdown, QR-codes, of (Europees) digitaal paspoort of digitale identiteit, met als doel controle op de burger uit te voeren. De schade van de huidige corona-maatregelen is niet te overzien en ook niet meer te herstellen. Bedrijven die failliet gaan, mensen die met torenhoge schulden zitten, families die onderling ruzie hebben en verdeeld zijn en bijgevolg het aantal zelfmoorden dat, ook onder jongeren, gestegen is. Angst en stress is zeer schadelijk voor de mens, zowel fysiek, mentaal als emotioneel. We willen de burger meer macht en inspraak geven op de politiek.

Wat is jullie een doorn in het oog in Breda?

Voor ons zijn de grote, fundamentele vraagstukken van belang, zoals de corona-maatregelen en lockdowns, waardoor ondernemers, gezinnen en alle burgers zwaar onder lijden. De digitale controle wordt maar opgevoerd, als het niet vanuit Nederland is, dan wel vanuit Europa. De democratie is niet meer transparant en ligt al lange tijd niet meer bij de burger. Wij willen dus o.a. een bindend referendum, een gekozen burgemeester en meer macht en transparantie naar de burger toe. De vrijheid, democratie en de waarheid boven tafel krijgen, daar vechten wij voor.

Wat is FVD Breda in drie woorden?

Vrijheid, democratie en waarheid.

Verkiezingskrant

Benieuwd naar de andere partijen? En wil je meer weten over de gemeenteraadsverkiezingen in Breda? Lees dan de Verkiezingskrant die BredaVandaag in samenwerking met de gemeente Breda maakte. Je vindt de verkiezingskrant hier.