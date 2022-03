Vijf vragen aan GroenLinks Breda: ‘Voor ons gaan groen, duurzaamheid en eerlijk delen hand in hand’

BREDA - Op 14, 15 en 16 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Dan mag Breda weer naar de stembus. Tijdens deze verkiezingen kiezen inwoners van de gemeente Breda de volksvertegenwoordigers die de komende vier jaar de gemeenteraad van Breda zullen vormen. En de keuze is dit jaar groot. Er doen maar liefst 15 partijen mee aan de verkiezingen in Breda. Wij stelden de partijen vijf vragen over wie ze zijn, en wat ze voor Breda willen doen de komende vier jaar. Op lijst 4: GroenLinks

Even voorstellen: welke partij zijn jullie en wie is de lijsttrekker?

Wij zijn GroenLinks en onze lijsttrekker is Marike de Nobel

Vertel in 3 zinnen waar jullie voor staan.

GroenLinks staat voor een Breda waarin we de klimaatcrisis aanpakken, vol inzetten op betaalbare woningen en we de rijkdom en de lasten eerlijk verdelen. Een Breda waar inwoners de hulp en zorg krijgen die ze nodig hebben. En waar iedereen zich welkom voelt en zichzelf kan zijn. Dat is waar GroenLinks voor staat. Op 14, 15 en 16 maart kun je stemmen voor de toekomst van onze gemeente. Kies jij, net als GroenLinks, voor een duurzaam en sociaal Breda?

Wat zijn de rode draden uit het verkiezingsprogramma? En noem één ding dat jullie zeker voor Breda willen doen

Voor ons gaan groen, duurzaamheid en eerlijk delen hand in hand. Eerlijk delen wil zeggen dat iedereen recht heeft op een veilige en groene omgeving. Dat mensen die zorg of hulp nodig hebben, die ook krijgen. En dat we er voor zorgen dat we achterstanden aanpakken, zodat iedereen gelijke kansen krijgt.

We zijn ook een groene partij, die nadenkt over de toekomst. We werken aan oplossingen voor de problemen van vandaag, maar zorgen er ook voor dat we geen nieuwe problemen veroorzaken in de toekomst. Daarom werken we keihard aan het aanpakken van de klimaatcrisis, zodat onze kinderen en kleinkinderen straks ook een veilige en prettige toekomst hebben.

Wat is jullie een doorn in het oog in Breda?

Het GroenLinks een doorn in het oog dat niet iedereen in Breda op een fatsoenlijke manier kan wonen. Huren zijn veel te duur, de energieprijzen stijgen en een huis kopen is niet voor iedereen weggelegd. We gaan direct aan de slag met meer betaalbare woningen. Van elke drie nieuwe woningen is er één bestemd voor sociale huur en één voor betaalbare koop. En de bestaande woningen gaan we versneld verduurzamen, zodat mensen af zijn van torenhoge energierekeningen.

Het tweede punt dat GroenLinks Breda echt wil aanpakken, is dat er nog steeds kinderen opgroeien in armoede in Breda, en dat er helaas meer gebruik wordt gemaakt van de Voedselbank. Ieder kind heeft recht op een goede start. Daarom pakken we leerachterstanden zo vroeg mogelijk aan en geven we extra aan kwetsbare groepen. Mensen in geldnood krijgen snel hulp, voordat problemen zich opstapelen. Iedereen heeft recht op veilig betaald werk. Als dat niet lukt, biedt Breda ondersteuning.

Wat is GroenLinks in drie woorden?

Duurzaam, open en sociaal.

Verkiezingskrant

Benieuwd naar de andere partijen? En wil je meer weten over de gemeenteraadsverkiezingen in Breda? Lees dan de Verkiezingskrant die BredaVandaag in samenwerking met de gemeente Breda maakte. Je vindt de verkiezingskrant hier.