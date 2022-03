Vijf vragen aan ChristenUnie Breda: ‘Wij willen een rechtvaardiger alternatief voor de thematafels’

BREDA - Op 14, 15 en 16 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Dan mag Breda weer naar de stembus. Tijdens deze verkiezingen kiezen inwoners van de gemeente Breda de volksvertegenwoordigers die de komende vier jaar de gemeenteraad van Breda zullen vormen. En de keuze is dit jaar groot. Er doen maar liefst 15 partijen mee aan de verkiezingen in Breda. Wij stelden de partijen vijf vragen over wie ze zijn, en wat ze voor Breda willen doen de komende vier jaar. Op lijst 12: ChristenUnie Breda

Even voorstellen: welke partij zijn jullie en wie is de lijsttrekker?

Hallo, wij zijn Karel Smouter (lijsttrekker), Leo van Loon (#2) en Saúl de Boer (#3), van ChristenUnie Breda. Karel Smouter (1971, Breda Zuid-Oost) is predikant en werkt nu als geestelijk verzorger bij defensie op luchtmachtbasis Gilze Rijen. Leo van Loon (1959, Bavel) zet zich als maatschappelijk werker ervoor in dat iedereen mee kan doen in de samenleving. Saúl de Boer (1989, Breda-Oost) heeft aan de kunstacademie in Breda gestudeerd. Diversiteit, kunst en ondernemerschap houden hem bezig.

Vertel in 3 zinnen waar jullie voor staan.

Ons motto is Samen Recht Doen!

Samen, omdat zelfredzaamheid belangrijk is, maar alleen vol te houden is met een beetje mensen om je heen. Vaak is dat familie, maar net zo vaak vrienden, buren, kerk of moskee. Samen, omdat vergroenen en verduurzamen Breda aantrekkelijk maakt voor iedereen, als we er samen de schouders onder zetten.

Recht, omdat elke inwoner van Breda recht heeft op een rechtvaardige behandeling. Recht, omdat teveel mensen achterblijven met het gevoel van het kastje naar de muur gestuurd te worden. Door wachtlijsten in jeugdzorg, door een taalachterstand, of doordat je de wegen niet weet om hulp te vragen. We willen werken aan echt samen leven, in plaats van langs elkaar heen. Met aandacht, zonder oordeel. Aandacht voor de (alleenstaande) ouderen. Aandacht voor de niet-westerse mensen die in jouw buurt komen wonen. Reik ze de hand om hen te helpen snel te integreren in Breda. Dan voelen zij en jij je beter thuis.

Doen, omdat Breda een ondernemende stad is, vol talent dat iets op wil bouwen. Doen, omdat beleid en regels heus belangrijk zijn, maar er nu al zoveel beter kan door in actie te komen, echt te luisteren, mee te denken en oplossingen te zoeken.

Wat zijn de rode draden uit het verkiezingsprogramma? En noem één ding dat jullie zeker voor Breda willen doen.

ChristenUnie wil meer verbinding in Breda. Omdat waar verbindingen ontstaan, samenwerking ontstaat. Omdat waar verbinding ontstaat, de ander beter oog heeft voor de vreugden en zorgen van een ander. Samen sta je sterker en kom je verder. De CU zet in op een sterke rol van alle verschillende Bredase sportclubs, carnavalsverenigingen, kerken, hobbyclubs, wandelgroepen en alle andere initiatieven die mensen bij elkaar brengt. Het zijn vaak deze clubs die sneller problemen signaleren, die mooie evenementen organiseren, die een vangnet zijn voor mensen die het even niet meer weten en waar duizenden Bredanaars wekelijks naar uitzien om deel van te zijn.

Wat is jullie een doorn in het oog in Breda?

Wij willen een rechtvaardiger alternatief voor de thematafels. De thematafels zijn een plek geworden waar vooral de grootsten en sterksten gehoord en gesteund worden. Ze waren juist bedoeld om het tegendeel te zijn: een plek waar de gemeente steun geeft aan wie dat nodig heeft.

Wat is CU Breda in drie woorden?

Duurzaam, verbonden, ondersteunend.

