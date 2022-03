Vijf vragen aan PvdA Breda: ‘Breda gaat vooruit, maar niet iedereen merkt dat. Wij willen die kloof tegengaan’

BREDA - Op 14, 15 en 16 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Dan mag Breda weer naar de stembus. Tijdens deze verkiezingen kiezen inwoners van de gemeente Breda de volksvertegenwoordigers die de komende vier jaar de gemeenteraad van Breda zullen vormen. En de keuze is dit jaar groot. Er doen maar liefst 15 partijen mee aan de verkiezingen in Breda. Wij stelden de partijen vijf vragen over wie ze zijn, en wat ze voor Breda willen doen de komende vier jaar. Op lijst 5: PvdA

Even voorstellen: welke partij zijn jullie en wie is de lijsttrekker?

Wij zijn de PvdA Breda en onze lijsttrekker is Arjen van Drunen.

Vertel in 3 zinnen waar de partij voor staat.

We staan voor een eerlijk Breda. In een eerlijk Breda is er voor iedereen een betaalbare woning, is er altijd liefdevolle zorg beschikbaar en voelt iedereen zich veilig in zijn of haar wijk of dorp. Zo zorgen we ervoor dat iedereen zich thuis kan voelen in Breda.

Wat zijn de rode draden uit het verkiezingsprogramma? En noem één ding dat jullie zeker voor Breda willen doen.

Breda gaat vooruit, maar niet iedereen merkt dat. Wij willen die kloof tegengaan, zodat alle Bredanaars vooruitgaan. We zetten in op kansengelijkheid! Iedereen moet zich thuis kunnen voelen in Breda, maar het is voor veel mensen onmogelijk een passende woning te vinden. Je moet of veel geluk hebben of een grote portemonnee. Dat is oneerlijk. We mogen niet accepteren dat wonen een loterij is! Als we één ding zeker willen doen, dan is het het oplossen van de woningnood. We zorgen ervoor dat er betaalbare woningen bij komen, juist ook voor starters en senioren!

Als corona ons iets geleerd heeft, dan is het wel hoe belangrijk de zorg is. Als zorg nodig is, dan moet die voor iedereen beschikbaar zijn. En voorkomen is beter dan genezen. Daarom willen we investeren in een groene openbare ruimte, die uitnodigt om naar buiten te gaan en te bewegen.

We zijn trots op onze wijken en dorpen, maar bij een eerlijk Breda hoort ook een eerlijk verhaal. Er is overlast in Breda. We moeten voorkomen dat Bredanaars zich onveilig voelen en dat de jeugd terecht komt in de criminaliteit. We voorkomen criminaliteit door onze jeugd kansen te bieden. En we kijken niet weg. In sommige gevallen is straffen nodig, maar het is nooit het doel. We pakken de ondermijnende criminaliteit stevig aan!

Wat is jullie een doorn in het oog in Breda?

We mogen de wooncrisis niet accepteren! We hebben de afgelopen periode veel beloofd en meer gedaan. We wilden 6000 woningen toevoegen. Uiteindelijk zijn het er 6851 geworden. We zijn hier trots op, maar we zijn er nog niet. Nu doorpakken dus!

We zetten in op nog eens 6000 woningen en zorgen voor een eerlijke verdeling tussen sociale huur en middeldure huur- en koopwoningen. Concreet betekent dat 1800 sociale huurwoningen en 1800 middeldure huur- en koopwoningen. Er komen meer betaalbare woningen voor starters, die voor het eerst een huis kopen. En voor senioren, zodat onze ouderen langer thuis kunnen wonen in een passende woning. Woningen zijn niet om geld mee te verdienen, maar om in te leven. Daarom voeren we een zelfbewoningsplicht in. Wie een huis koopt, gaat er zelf in wonen!

Wat is PvdA in drie woorden?

Sociaal, betrokken en verbindend!