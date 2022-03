Vijf vragen aan LPF Breda: ‘Wij zijn tegen het klimaatgedram’

BREDA - Op 14, 15 en 16 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Dan mag Breda weer naar de stembus. Tijdens deze verkiezingen kiezen inwoners van de gemeente Breda de volksvertegenwoordigers die de komende vier jaar de gemeenteraad van Breda zullen vormen. En de keuze is dit jaar groot. Er doen maar liefst 15 partijen mee aan de verkiezingen in Breda. Wij stelden de partijen vijf vragen over wie ze zijn, en wat ze voor Breda willen doen de komende vier jaar. Op lijst 11: LPF Breda.

Even voorstellen: welke partij zijn jullie en wie is de lijsttrekker?

Lijst Pim Fortuyn Breda. Een daadkrachtige, betrokken, rechtse partij die staat voor de belangen, de kansen en de toekomst van de Bredanaar. Een partij die de stem vertolkt van de Bredanaars die het vertrouwen in de lokale politiek hebben verloren en toe zijn aan eerlijkheid, oplossingen en de Bredanaar weer op één willen zien staan. Met natuurlijk onze lijsttrekker Iwan Dienjes voorop wordt de lijst opgevolgd door Carlo van Remortel en Jaco Verstappen. De trotse lijstduwer is Peter Langendam, boezemvriend van Pim Fortuyn en oprichter van de landelijke LPF. Onze lijst bestaat verder uit een prachtige mix van 24 gedreven mensen met elk hun eigen expertise, ervaring en achtergrond.

Vertel in 3 zinnen waar jullie voor staan.

Breda heeft een rijke historie en ook zien we onze cultuur en tradities de laatste jaren steeds verder verdwijnen door de doorgeslagen betutteling en woke-waanzin. Hier moeten we nu een halt toe roepen! Ook verzetten we ons ook tegen de verregaande internationalisering en het klimaatgedram.

Wat zijn de rode draden uit het verkiezingsprogramma? En noem één ding dat jullie zeker voor Breda willen doen.

Ons beleid is gebaseerd op het gedachtegoed van Pim Fortuyn, welke nog elke dag actueel is. LPF Breda wil de Bredanaar weer eerlijke kansen geven op de woning- en arbeidsmarkt en in het onderwijs. Zodat hierdoor de Bredanaar weer kan wonen, werken en leven in onze mooie stad en haar dorpen.

In Breda willen we de veiligheid aanzienlijk verbeteren. Denk hierbij aan optreden tegen straatintimidatie, huiselijk geweld, agressie tegen hulpverleners, vandalisme en de georganiseerde misdaad. We willen de politiecapaciteit vergroten, meer en beter cameratoezicht, complete daderprofielen, en herstel van gezag. Vrouwen zouden niet bang hoeven te zijn om ’s avonds alleen de straat op te gaan, en uw kinderen verdienen een veilige omgeving om zich te ontwikkelen en in op te groeien.

Ook is directe democratie enorm van belang. We maken ons sterk voor meer inspraak van de Bredanaar, middels referenda en toegankelijkere burgerparticipatie. Dit betekent dat ook de wijkraden en de dorpen gehoord worden. We pleiten voor een effectieve aanpak van de verkeersproblematiek in Teteringen en Prinsenbeek. Bovendien zetten we ons in voor behoud van het dorpse karakter van Ulvenhout en de historische kern van Bavel.

Wat is jullie een doorn in het oog in Breda?

Onverantwoordelijk bestuur. De betutteling, woke-waanzin, klimaatgedram en de onrendabele prestigeprojecten zijn een schande voor Breda. Samen met uw steun brengen wij het gezonde verstand weer terug in de Bredase politiek. Uw stem is dus een eerste stap naar een betere toekomst, voor uzelf en uw kinderen. Met uw stem staan we aan de vooravond van verandering.

LPF Breda is de meest spraakmakende partij van Breda, inmiddels dé uitdager van de zittende macht. Op een constructieve manier willen we een nieuwe richting geven aan de Bredase politiek, zodat uw stem weer gehoord wordt!

Als je de partij in 3 woorden moet typeren, welke zijn dat dan?

Lijst Pim Fortuyn Breda. Daadkrachtig, rechtvaardig, en dicht bij de mensen.

Verkiezingskrant

Benieuwd naar de andere partijen? En wil je meer weten over de gemeenteraadsverkiezingen in Breda? Lees dan de Verkiezingskrant die BredaVandaag in samenwerking met de gemeente Breda maakte. Je vindt de verkiezingskrant hier.