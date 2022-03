Vijf vragen aan SP Breda: ‘Zolang er een woningcrisis is, bouwen we alleen maar wat nodig is’

BREDA - Op 14, 15 en 16 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Dan mag Breda weer naar de stembus. Tijdens deze verkiezingen kiezen inwoners van de gemeente Breda de volksvertegenwoordigers die de komende vier jaar de gemeenteraad van Breda zullen vormen. En de keuze is dit jaar groot. Er doen maar liefst 15 partijen mee aan de verkiezingen in Breda. Wij stelden de partijen vijf vragen over wie ze zijn, en wat ze voor Breda willen doen de komende vier jaar. Op lijst 6: SP Breda.

Even voorstellen: welke partij zijn jullie en wie is de lijsttrekker?

Wij zijn de Bredase SP, hét sociale alternatief voor Breda, en onze lijsttrekker is Inge Verdaasdonk.

Vertel in 3 zinnen waar jullie voor staan.

De SP staat voor een Breda waar we er samen voor zorgen dat iedereen mee kan doen. Dat betekent dat je mag zijn wie je bent, maar ook dat we zorgen dat er woningen zijn die betaalbaar zijn en dat er voldoende voorzieningen zijn in de wijken en dorpen. Dat doen we door de sterkste schouders de zwaarste lasten te laten dragen.

Wat zijn de rode draden uit het verkiezingsprogramma en noem één ding dat jullie zeker voor Breda willen doen.

Breda schreeuwt om betaalbare huizen. Daarom wil de SP dat van alle nieuw gebouwde huizen minimaal 40 procent betaalbaar is. En zolang er een woningcrisis is, bouwen we alleen maar wat nodig is. Dus komt er een villaverbod. Daarnaast willen we goede zorg dichtbij voor iedereen die dat nodig heeft, daarvoor richten we een gemeentelijke thuiszorgaanbieder op. Tenslotte gaan we mensen die door omstandigheden (tijdelijk) niet werken niet straffen, maar helpen. We schrappen daarom de verplichte tegenprestatie.

Wat is jullie een doorn in het oog in Breda?

Afval! Breda lijkt wel een vuilnisbelt. Iedereen heeft een halve milieustraat in zijn tuin staan met alle kliko’s. De restafvalcontainers zijn een vieze dumpplek. En voor grofvuil moet je grof betalen. De Bredase SP wil dat onze stad weer schoon is. We stoppen met het onzinnige pasjessysteem om restafval weg te kunnen gooien, en grofvuil ophalen wordt weer gratis.

Wat is de SP in drie woorden?

Onze kernwaarden zijn menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit. Ieder mens doet er toe, ieder mens doet mee, en samen zorgen we daarvoor!

