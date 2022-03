Vijf vragen aan Shout! Breda: ‘Het vertrouwen tussen overheid en burger moet hersteld worden’

BREDA - Op 14, 15 en 16 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Dan mag Breda weer naar de stembus. Tijdens deze verkiezingen kiezen inwoners van de gemeente Breda de volksvertegenwoordigers die de komende vier jaar de gemeenteraad van Breda zullen vormen. En de keuze is dit jaar groot. Er doen maar liefst 15 partijen mee aan de verkiezingen in Breda. Wij stelden de partijen vijf vragen over wie ze zijn, en wat ze voor Breda willen doen de komende vier jaar. Op lijst 10: SHOUT!

Welke partij zijn jullie en wie is de lijsttrekker?

SHOUT! is een nieuwe lokale, liberale politieke partij, die vorig jaar is opgericht in de binnenstad van Breda. Wij richten ons op betrokken bewoners van onze stad en dorpen die individuele vrijheid en gemeenschappelijke waarden delen. Het doel? Een slimme, transparante en dienstbare overheid voor iedereen en een lokale samenleving waar de Bredanaar zich thuis voelt. Dat is de inzet van SHOUT! de komende bestuursperiode. ‘Niet de beperking, maar de ruimte’, is daarbij voor ons een leidend uitgangspunt. Ook koesteren we onze onafhankelijke positie door kaders te stellen, het bestuur te controleren en door actieve volksvertegenwoordiging. Dus toegankelijke en herkenbare politiek. Onze lijsttrekker is Paul de Jong; Bredanaar in hart en nieren, en met een passie voor politiek en rechtvaardigheid.

Vertel in 3 zinnen waar jullie voor staan.

SHOUT! wil een betrouwbare overheid, die zich dienstbaar, rechtvaardig en flexibel opstelt en de menselijke maat hanteert. Het vertrouwen tussen overheid en burger moet hersteld worden, waarbij respect voor de burger leidend is. Ook willen we een krachtige herstelagenda uit de coronacrisis, jaarlijks 2000 extra betaalbare koop- en huurwoningen, een duurzame toekomst en een leefbare omgeving.



Wat zijn de rode draden uit het verkiezingsprogramma? En noem één ding dat jullie zeker voor Breda willen doen.

Geen macht zonder tegenmacht. Een volwaardige democratische rechtsstaat kan alleen functioneren door scheiding der machten en voldoende oog voor mens en omgeving. Dit betekent dat we ook rekening houden met minderheden, waar ieder van ons in een bepaalde levensfase toe behoort of gaat behoren. We willen generaties in Breda verbinden en maatschappelijke vraagstukken agenderen en waar mogelijk repareren.

Wat is jullie een doorn in het oog in Breda?

De bestuurscultuur die heerst op het stadskantoor is te gesloten. De burger wordt te veel van het kastje naar de muur gestuurd, en bestuurlijk is er te weinig oor voor tegengeluiden. Controle-instanties zijn niet echt onafhankelijk, waardoor het corrigerend vermogen onvoldoende is. Wat er nodig is, is meer dualisme in de raad, waardering voor de onafhankelijkheid van de rekenkamer en de bezwaarcommissie, een representatieve volksvertegenwoordiging en een commitment van bestuurders en politici dat verder gaat dan voortijdig opstappen. Ook willen we minder focus op de beeldvorming en meer op de inhoud, door het beleid beter af te stemmen op haalbaarheid en uitvoerbaarheid. In het belang van onze stad, wijken en dorpen.

Wat is SHOUT! in drie woorden?

Liberaal, lokaal en kritisch.

Verkiezingskrant

Benieuwd naar de andere partijen? En wil je meer weten over de gemeenteraadsverkiezingen in Breda? Lees dan de Verkiezingskrant die BredaVandaag in samenwerking met de gemeente Breda maakte. Je vindt de verkiezingskrant hier.