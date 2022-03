Vijf vragen aan 50Plus Breda: ‘Wij hebben een hekel aan betutteling’

BREDA - Op 14, 15 en 16 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Dan mag Breda weer naar de stembus. Tijdens deze verkiezingen kiezen inwoners van de gemeente Breda de volksvertegenwoordigers die de komende vier jaar de gemeenteraad van Breda zullen vormen. En de keuze is dit jaar groot. Er doen maar liefst 15 partijen mee aan de verkiezingen in Breda. Wij stelden de partijen vijf vragen over wie ze zijn, en wat ze voor Breda willen doen de komende vier jaar. Op lijst 7:50plus Breda.

Even voorstellen: welke partij zijn jullie en wie is de lijsttrekker?

Wij, 50PLUS Breda, hebben negen enthousiaste kandidaten op de lijst staan, die het een eer vinden om de belangen van alle Bredase burgers te behartigen in de gemeenteraad. Onze lijsttrekker is Peter Jong, die zich als burgerraadslid al verdienstelijk heeft gemaakt.

Waar staan jullie voor?

De landelijke politiek staat te ver af van de werkelijke maatschappij. Ze kent de burgers niet en vooral de zwakkeren in de samenleving worden vergeten. 50PLUS heeft oog voor de belangen van minder draagkrachtige burgers.

Wat staat er in jullie verkiezingsprogramma, en wat is één ding dat jullie zeker voor Breda willen doen?

Wij hebben de volgende speerpunten.

1. Aandacht voor elkaar. De huidige samenleving uit zich steeds meer in de ik vorm. 50PLUS wil alle initiatieven ondersteunen om de kloof tussen de generaties te verkleinen. De jeugd kan hierbij op verschillende manieren betrokken worden zoals initiatieven van Oma’s soep, heitje voor een karweitje, integreren van diverse woonvormen etc.

2. Bestrijden van eenzaamheid. Dat geldt zowel voor ouderen als voor (studerende) jongeren. Dit is door de coronapandemie extreem versterkt. Een mens is een sociaal wezen. 50PLUS Breda wil meer buurt- en gemeenschapshuizen en gezondheidsclubs voor meer beweging realiseren. Ruimte voor lokale initiatieven vanuit de burgers hoort daarbij. Verder willen we sowieso meer publiek toegankelijke toiletten realiseren. Vooral in het centrum van Breda.

3. Bestrijden van armoede. Mensen redden het niet met steeds hogere huurprijzen, extreem hoge energieprijzen. Inkomensverbetering realiseren door woonlasten te verlagen door middel van verduurzaming.

4. Armoede onder kinderen. Alle kinderen moeten gebruik kunnen maken van sporten, muziek maken en lezen. Als gezinnen dit financieel niet kunnen betalen wil 50PLUS dat de gemeente deze kinderen maximaal ondersteunt.

5. Veiligheid. Iedereen moet veilig op straat kunnen lopen zonder angst. 50PLUS wil in alle wijken meer zichtbaarheid van politie op straat.

Ook wijkpreventie ondersteund door eigen initiatieven zoals buurt-Apps en veilige sloten vinden wij belangrijk. 6. Groen, groen, groen. Waar het maar kan bomen en groen planten en her-planten door heel Breda. Ook insecten en vogels voelen zich dan thuis en veilig in heel Breda.

Wat is jullie een doorn in het oog?

Waar wij een hekel aan hebben is betutteling! Zeker de oudere burger heeft een schat aan ervaring opgebouwd. Er wordt óver hen gepraat en niet mét hen. Betutteling zie je ook terug in het niet voor je eigen huis mogen parkeren en dat je alleen met openbaar vervoer naar het centrum mag. Laat dat de mensen zelf bepalen. Zorg natuurlijk wel voor goede voorzieningen om die keuze zelf te kunnen maken. Wij in plaats ik!

Wat is 50PLUS in drie woorden?

Sociaal, strijdend en verbindend voor al onze burgers!

Verkiezingskrant

Benieuwd naar de andere partijen? En wil je meer weten over de gemeenteraadsverkiezingen in Breda? Lees dan de Verkiezingskrant die BredaVandaag in samenwerking met de gemeente Breda maakte. Je vindt de verkiezingskrant hier.