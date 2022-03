Vijf vragen aan Partij voor de Dieren: ‘Een fatsoenlijke samenleving begint bij bescherming van de meest kwetsbaren’

BREDA - Op 14, 15 en 16 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Dan mag Breda weer naar de stembus. Tijdens deze verkiezingen kiezen inwoners van de gemeente Breda de volksvertegenwoordigers die de komende vier jaar de gemeenteraad van Breda zullen vormen. En de keuze is dit jaar groot. Er doen maar liefst 15 partijen mee aan de verkiezingen in Breda. Wij stelden de partijen vijf vragen over wie ze zijn, en wat ze voor Breda willen doen de komende vier jaar. Op lijst 9: Partij voor de Dieren.



Even voorstellen: welke partij zijn jullie en wie is de lijsttrekker?

Partij voor de Dieren staat te popelen om in de gemeenteraad Breda te verduurzamen. Onder leiding van lijsttrekker Janneke van Lierop gaan we van Breda een heerlijke stek maken voor al haar inwoners!

Vertel in 3 zinnen waar jullie voor staan

Partij voor de Dieren zet zich in voor een diervriendelijk, groen en gezond Breda. De strijd tegen klimaatverandering en het behoud van biodiversiteit zijn onze prioriteiten. Wij kiezen voor een gezond Breda, waar de belangen van levende wezens boven financieel gewin gaan.

Wat zijn de rode draden uit het verkiezingsprogramma en noem één ding dat jullie zeker voor Breda willen doen.

Iedereen wil gelukkig en gezond leven. Jarenlang is aan kiezers voorgeschoteld dat enkel de economie telt. Het resultaat? Een overdaad aan megastallen in Noord-Brabant, ongezonde lucht in heel Breda, drugsdumpingen in het Mastbos, auto’s die overal in het centrum voorrang krijgen en verstening, verdozing en ontboming in alle Bredase wijken. Wat een ideeënarmoede van het college. Dat moet anders! Partij voor de Dieren is gelukkig geen gewone politieke partij. Wij laten ons niet verleiden tot het sluiten van economische compromissen. De gezondheid van de aarde en al haar bewoners gaat boven de bonus van aandeelhouders.

Wij vinden dat de gemeente voorop moet lopen in de strijd voor dierenwelzijn, voor biodiversiteit en tegen klimaatverandering. Daarom maakt de Partij voor de Dieren korte metten met activiteiten die onze leefomgeving vervuilen en vergiftigen. Wij zetten in op een beter klimaat voor álle levende wezens, en alle generaties na ons. De gevolgen zullen snel merkbaar zijn. Met een groene focus en meer politieke moed, verbetert de stad zienderogen voor mens, dier en natuur. Een toekomstbestendig Breda heeft niks aan peperdure rondwegen die het probleem omleggen in plaats van oplossen. Breda wordt een fijne plek om te wonen voor iedereen, dus ook als je student, alleenstaande, mantelzorger, vrijwilliger of gepensioneerde bent. Door een basisinkomen krijgen mensen de ruimte om hiervan te genieten.



Wat is jullie een doorn in het oog in Breda?

Een fatsoenlijke samenleving begint bij bescherming van de meest kwetsbaren. Dat zijn de dieren, die op dit moment geen enkele stem hebben in wat er in Breda gebeurt. Partij voor de Dieren wil per direct een dierenwelzijnsnota in Breda. Al het beleid moet worden getoetst aan deze nota. Deze nota geeft de komende wethouder dierenwelzijn slagkracht om het beleid natuurinclusief vorm te geven.

De bio-industrie past niet meer in deze tijd. De ruimte die vrijkomt door de bio-industrie af te schalen, wordt gebruikt voor natuur en woningbouw. We dragen zo bij aan het oplossen van de klimaatcrisis en de biodiversiteitscrisis én we lossen de wooncrisis op.

De tijd van rupsjes-nooit-genoeg is voorbij, vanaf nu gaan we doen wat goed is voor heel Breda. Breda bloeit op!





Wat is PvdD in drie woorden?

Diervriendelijk, natuurvriendelijk dus mensvriendelijk

Verkiezingskrant

Benieuwd naar de andere partijen? En wil je meer weten over de gemeenteraadsverkiezingen in Breda? Lees dan de Verkiezingskrant die BredaVandaag in samenwerking met de gemeente Breda maakte. Je vindt de verkiezingskrant hier.