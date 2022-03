Vijf vragen aan Breda Beslist: Wij zijn er voor de mensen zonder een opgedrongen Haagse koers’

BREDA - Op 14, 15 en 16 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Dan mag Breda weer naar de stembus. Tijdens deze verkiezingen kiezen inwoners van de gemeente Breda de volksvertegenwoordigers die de komende vier jaar de gemeenteraad van Breda zullen vormen. En de keuze is dit jaar groot. Er doen maar liefst 15 partijen mee aan de verkiezingen in Breda. Wij stelden de partijen vijf vragen over wie ze zijn, en wat ze voor Breda willen doen de komende vier jaar. Op lijst 8: Breda Beslist

Even voorstellen: welke partij zijn jullie en wie is de lijsttrekker?

Breda Beslist is de uitkomst van de lokale samenwerking van leden van Breda’97, BOB, en Volmondig Ja. Breda kent ons als die sterke lokale partij die puur gericht is op de mensen in de stad en de dorpen van Breda. Bij de verkiezingen van 2018 scoorden wij samen 11 procent van alle stemmen. Breda Beslist zit nu met 1 zetel in de gemeenteraad. Lijsttrekker Peter Vissers (54) is sinds 2013 politiek actief in de gemeenteraad als (burger-)raadslid en nu fractievoorzitter.

Vertel in 3 zinnen waar jullie voor staan.

Breda Beslist kiest er altijd voor dat de menselijke maat bij de belangen van inwoners en ondernemers voorop staat en niet de richting, ideologie of de verplichtingen van de landelijke partijen. Dat alle inwoners mogen en kunnen meedoen in een gemeente waarvan het bestuur hun initiatieven en die van verenigingen en vrijwilligers in buurten, wijken, dorpen en centrum ondersteunt en (h)erkent als het mozaïek van het sociaal maatschappelijke kapitaal. En dat het gemeentebestuur zich durft te vernieuwen en dat daarbij onze mensen, onze dorpen en onze stad volwaardig laat meebeslissen.

Wat zijn de rode draden uit het verkiezingsprogramma? En noem één ding dat jullie zeker voor Breda willen doen.

Breda Beslist is er voor de mensen, de dorpen en de stad zonder een opgedrongen Haagse koers. Onze inwoners zijn samen en lokaal beslist de belangrijkste partij. Wij bepalen zelf onze Bredase koers met een programma waarin we samen doen wat goed is voor onze stad, dorpen en mensen.

Wat is jullie een doorn in het oog in Breda?

De grote afstand tussen gemeentebestuur en niet-gehoorde inwoners en ondernemers. Het ‘stadskantoor’ moet (nog) meer dienstbaar worden, in de menselijke -ook digitale - maat. Te besteden geld moeten we samen beter verdelen over de stad, dorpen, wijken. Waarbij Breda Beslist gaat voor de bevolking boven de begroting en de (landelijke) belangen.

Wat is Breda Beslist in drie woorden?

Breda Beslist staat voor: een betrouwbare band van alle burgers met een transparant dienstbaar en lokaal gericht bestuur in samenwerking met elkaar.

