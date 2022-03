Van verkiezingskrant tot stemhulp: Zo kies je op welke partij je deze verkiezingen gaat stemmen

BREDA - Morgen starten de gemeenteraadsverkiezingen. Maandag en dinsdag zijn er al 21 stembureaus open. Woensdag 16 maart zijn alle 91 stembureaus in de gemeente Breda geopend. Wie nog niet weet op welke partij hij wil stemmen, kan gebruik maken van verschillende hulpmiddelen. Zo is er een verkiezingskrant, een stemhulp en een kieswijzer.

Verkiezingskrant

BredaVandaag en de gemeente Breda ontwikkelden samen een Verkiezingskrant Breda. Hierin worden alle partijen aan de hand van vijf vragen voorgesteld aan de lezers, en worden de belangrijkste punten uit de verkiezingsprogramma’s toegelicht. In deze krant vind je bovendien veel praktische informatie over stemmen, zoals hoe je iemand kan machtigen, wat je mee moet nemen als je gaat stemmen en hoe je kan stemmen via een drive-thru.

De verkiezingskrant vind je hier. De verkiezingskrant is een bijlage van BredaVandaag, en is afgelopen week dan ook huis-aan-huis verspreid. Wie de krant graag op papier leest, kan BredaVandaag meepakken op één van de pakmeepunten.

Stemhulp

Voor iedereen die nog niet weet op wie ze moeten stemmen, is er de Stemhulp van gemeente Breda. De stemhulp is ditmaal anders ingericht dan de voorgaande edities. “We wilden geen stemhulp met enkel ja en nee, want dat biedt weinig inzicht in het waarom. In deze stemhulp staan juist de argumenten centraal”, legt burgemeester Depla uit. Aan deze stemhulp werken 13 partijen mee, enkel Buurtbelangen en SHOUT! zitten niet in de stemhulp verwerkt. Hoe de stemhulp precies in zijn werk gaat, lees je hier.

Kieswijzer

Een andere optie is de kieswijzer van BNdeStem. Op de website kun je jouw postcode invullen en dan opent de site de juiste kieswijzer. Aan de hand van stelling, waar je zelf kunt aangeven of je het ermee eens bent of niet, komt dan de partij uit waar de uitslag de grootste match mee heeft. In de kieswijzer van BNdeStem zijn Buurbelangen en Volkspartij Breda niet meegenomen.