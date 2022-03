Minister Schouten in Breda: ‘Zelf je handen uit de mouwen steken voor je eigen wijk is een prachtig initiatief’

BREDA - Minister Carola Schouten ging zaterdag op langs het spreekuur van de ChristenUnie Breda. Ze sprak met de partij, Avans-studenten en bracht een bezoek aan de vrijwilligers bij de Lucaskerk.

De minister voor Armoede, Participatie en Pensioenen, was afgelopen zaterdag in Breda. Ze kwam voor het spreekuur van ChristenUnie Breda. Ze sprak met lijsttrekker Karel Smouter en Rutger van Eijken van Quiet500 Breda, welke nog in oprichting is. Ter voorbereiding van het bezoek van de minister heeft ChristenUnie Breda input verzameld van verschillende Bredase vrijwilligersorganisaties die op schuldhulpverlening en stille armoede werken. Deze punten zijn op zaterdag 12 maart aan de minister voor armoedebeleid overhandigd. Karel Smouter: “Oog hebben voor elkaar is voor ons een belangrijk speerpunt. Niemand mag buiten de boot vallen, zeker in deze tijd van grote spanningen en stijgende prijzen.’

Quiet zet zich in voor mensen in armoede: ze vormt community’s en organiseert op deze manier solidariteit met mensen die in armoede leven. ‘De kloof tussen arm en rijk wordt steeds groter’, aldus Rutger. ‘Mensen die al in armoede leven hebben het steeds moeilijker.’ Rutger heeft in Breda, samen met studenten Social Work van Avans, een ontmoetingsplek gecreëerd en is nu in gesprek met welgestelde Bredanaars om de oprichting van Quiet Breda te ondersteunen.

Minister Schouten toonde veel belangstelling voor het werk in Breda en sprak ook met de aanwezige Avans-studenten. Daarna bracht zij een onverwacht bezoek aan een groep vrijwilligers rond de Lucaskerk. Zij zijn bezig met het aanleggen van een tuin en het opknappen van het openbaar groen met ondersteuning van de gemeente. Schouten: ‘Zelf je handen uit de mouwen steken voor je eigen wijk is een prachtig initiatief.’