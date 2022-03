De uitslag van de eerste twee dagen stemmen: VVD de grootste, zetels voor PvdD en LPF

BREDA - Op basis van de stemmen die op maandag en dinsdag zijn uitgebracht blijft de VVD veruit de grootste partij van Breda. Ook komen nieuwe partijen de gemeenteraad binnen. Zo staan zowel PvdD als de LPF momenteel op respectievelijk 2 en 1 zetels.

De uitslag van de stemmen die maandag en dinsdag zijn uitgebracht zijn bekend. “Die eerste uitslag zegt natuurlijk niet alles, want je weet niet of de groep mensen die maandag en dinsdag zijn gaan stemmen representatief zijn voor de groep die vandaag is gaan stemmen”, benadrukt burgemeester Depla woensdagavond tijdens de uitslagenavond. “Maar vergeet niet dat er 12 procent al die eerste dagen is gaan stemmen, en er totaal een kleine 50 procent van de stemgerechtigden is gaan stemmen. Die eerste groep is dus al wel twintig procent van de stemmen.”

Als de getelde stemmen van maandag en dinsdag de complete zetelverdeling zouden bepalen, dan blijft de VVD de grootste partij van Breda. Wel levert de partij één zetel in, en gaat van 11 naar 10 zetels. CDA verliest een zetel en gaat van 6 naar 5. D66 blijft stabiel op 6 zetels. PvdA groeit van 4 naar 5. De eerste uitslag was positief voor nieuwkomers zoals LPF en PvdD. De Partij voor de Dieren zou 2 zetels krijgen, en LPF 1. Ook de lokale partij Breda Beslist zou groeien naar twee zetels.

Rond 22.15 uur volgt de exit poll van de NOS. Ongeveer een half uur later wordt opnieuw een voorlopige uitslag van de getelde stemmen uit Breda gepresenteerd.