Exitpoll NOS: Tien zetels voor VVD, Breda Beslist groeit naar 3 zetels

BREDA - De exitpoll van de NOS is bekend. Volgens de onderzoeksbureau Ipsos blijft VVD ondanks een klein verlies veruit de grootste partij van de stad met 10 zetels. Die uitslag zorgt voor blijdschap bij lijsttrekker Boaz Adank. “Met 10 zetels zijn we dik tevreden. Hier hebben we hard voor gewerkt.”

Onderzoeksbureau Ipsos houdt in opdracht van de NOS exitpolls in zeven gemeenten. Breda is één van die gemeenten. De uitslag van die exitpoll is om 22.15 uur bekend gemaakt.

VVD verliest ten opzichte van 2018 stemmen, maar blijft met 10 zetels veruit de grootste partij van de stad. D66 en GroenLinks blijven beiden gelijk op respectievelijk 6 en 5 zetels. PvdA groeit van 4 naar 5 zetels. Voor CDA is de klap groot. De partij halveert van 6 naar 3 zetels. “We hebben hard campagne gevoerd, maar het lijkt tegen te gaan vallen”, geeft lijsttrekker Jeroen Bruijns toe. “Maar we houden hoop. We hebben betere prognoses gezien, en de stemmen worden nog geteld.” Ook SP halveert van 4 naar 2 zetels, en 50plus gaat van 2 naar 1 zetel.

Volgens de exitpoll komen er drie nieuwe partijen in de gemeenteraad. PvdD kan rekenen 2 zetels, en LPF en FvD beiden op 1 zetel. Verder is de lokale partij Breda Beslist één van de grote winnaars. Zij groeien van 1 naar 3 zetels.

De exitpoll van Ipsos heeft een foutmarge van 1 a 2 zetels. Het blijft dus nog wachten op de definitieve verkiezingsuitslag. De opkomst ligt in Breda op 49 procent.