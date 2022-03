Dit is de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen: VVD met 10 zetels de grootste

BREDA - De uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen is bekend. Na het tellen van de stemmen is definitief duidelijk geworden dat VVD met 10 zetels de grootste partij van Breda blijft. Winnaars zijn onder andere D66 met 7 zetels, Breda Beslist met 2 zetels, PvdD met 2 zetels en LPF en FvD met ieder een zetel.

VVD blijft ook de komende vier jaar veruit de grootste partij van Breda. Maar de partij van lijsttrekker Boaz Adank moet wel één zetel inleveren en gaat van 11 naar 10 zetels. D66 is de tweede partij van Breda en groeit van 6 naar 7 zetels. Ook bij GroenLinks is de stemming met 5 zetels goed. “Ik ben een blij mens”, vertelt lijsttrekker Marike de Nobel woensdagavond tijdens de uitslagenavond. “Wij zijn gelijk gebleven en we zijn de grootste partij op links. De groei van PvdD had ons kunnen raken, maar dat is niet gebeurd.”

PvdA blijft gelijk met 4 zetels. Het CDA krijgt een flinke teleurstelling te verwerken en zakt naar 4 zetels. Ook SP en 50plus moeten inleveren en eindigen respectievelijk op 2 en 1 zetels.

Breda Beslist groeit naar 2 zetels. Dat is een mooi resultaat voor de lokale partij die nu één zetel in de raad had. Maar omdat in eerdere exitpolls van 3 zetels werd uitgegaan, is de winst voor de lokale partij toch minder groot dan gedacht. De gemeenteraad zal bovendien ook drie nieuwe partijen verwelkomen. Partij voor de Dieren komt de raad binnen met twee zetels, en LPF en FvD hebben er ieder 1. De uitslag betekent dat Buurtbelangen, de Volkspartij Breda, ChristenUnie en Shout ondanks hun campagne de komende vier jaar niet in de gemeenteraad zullen zitten.

De opkomst in Breda was tijdens de gemeenteraadsverkiezingen 47,4 procent. Vier jaar geleden was dat iets meer dan 50 procent.

De nieuwe zetelverdeling van de gemeenteraad van Breda

VVD 10 zetels

D66 7 zetels

GroenLinks 5 zetels

PvdA 4 zetels

CDA 4 zetels

Breda Beslist 2 zetels

SP 2 zetels

PvdD 2 zetels

50Plus 1 zetel

LPF 1 zetel

FvD 1 zetel