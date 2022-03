Partij voor de Dieren komt met twee zetels de raad binnen: ‘Het groene geluid moet sterker’

BREDA - ‘Geweldig’. Dat is hoe lijsttrekker Janneke van Lierop het resultaat van Partij van de Dieren in de gemeenteraadsverkiezingen in één woord omschrijft. De partij komt de raad binnen met twee zetels en zal zich de komende vier jaar inzetten om een sterk, groen geluid te laten horen in de gemeenteraad.

Voor lijsttrekker Janneke van Lierop was de uitslagenavond woensdagavond een groot feest. Het lukte haar partij om niet met één, maar met twee zetels de raad binnen te komen. “Het is echt ongelofelijk spannend geweest. Eén zetel was ook super mooi geweest, maar twee zetels is natuurlijk fantastisch”, vertelt Van Lierop. “Dit is het resultaat waar we op hoopten en van droomden. Echt geweldig dat het ons is gelukt.”

Het succes van haar partij verklaart Van Lierop vanuit de heldere boodschap die we vertellen. “Partij voor de Dieren heeft een heel helder en herkenbaar verhaal, zowel landelijk als in de provincie en lokaal”, stelt Van Lierop. “En ik denk dat het besef dat we op deze manier niet langer door kunnen gaat met onze stad, bij steeds meer mensen is doorgedrongen. Er moet een omslag komen.”

Partij voor de Dieren wil er de komende vier jaar voor gaan zorgen dat het groene geluid in de Bredase gemeenteraad harder te horen is. Eén van de speerpunten van de partij is het uitbreiden van de autoluwe binnenstad. “De luchtkwaliteit van de binnenstad is slecht. Al dat gemotoriseerd is niet alleen gevaarlijk, maar ook ongezond. Daar moeten we werk van maken. Ook willen we dat er veel meer bomen en groen komen in Breda.” Zo pleit de partij voor het aanpassen van het bomenplan. “Het is veel te gemakkelijk om bomen te kappen in Breda. Alleen enkele monumentale bomen worden beschermd. Dat systeem móet anders. En uiteraard gaan we ons ook inzetten voor dierenwelzijn.”