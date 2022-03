Met Marnix Woudenberg krijgt Forum voor Democratie een plek in de Bredase gemeenteraad

BREDA - De komende vier jaar heeft Forum voor Democratie een plek in de Bredase gemeenteraad. De partij haalde genoeg stemmen binnen om een restzetel te bemachtigen. “We zijn zeer blij met een zetel in de raad”, laat lijsttrekker Marnix Woudenberg weten.

Het was met de hakken over de sloot, want eigenlijk haalde Forum voor Democratie in Breda niet genoeg stemmen voor een zetel in de gemeenteraad. Maar dankzij de verdeling van de restzetels bemachtigde FvD tóch een plek in de raad. Forum voor Democratie kreeg in totaal 1691 stemmen in Breda, waarvan er 1395 voor lijsttrekker Marnix van Woudenberg waren. “We zijn zeer blij met een zetel in de raad”, laat hij in een reactie weten.

“Elke zetel is een stem voor blijvende vrijheid, een directe democratie en meer macht terug naar het volk. Wij zitten hier niet voor onszelf, maar om macht terug te geven aan de burger, bijvoorbeeld door een bindend referendum”, aldus Woudenberg. “Wij gaan ons dus, naast de andere 9 thema’s, inzetten voor een directe democratie; dat doen we door middel van een bindend referendum, een gekozen burgemeester en forums om in gesprek te blijven met de burgers.” Hieronder vallen ook de sectoren van de MKB en de getroffen boeren. “We willen het behoud van de lokale economie en (klein)handel, door de MKB te financieren en steunen en de lokale economie en lokale productie te stimuleren.”

Forum voor Democratie verzet zich fel tegen coronamaatregelen zoals lockdowns en de coronacheckapp. Dat kwam in de campagne van de partij ook sterk naar voren. “We willen nooit meer een lockdown, QR-codes, of (Europees) digitaal paspoort of digitale identiteit, met als doel controle op de burger uit te voeren. De schade van de huidige corona-maatregelen is niet te overzien en ook niet meer te herstellen.”