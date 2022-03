Verkiezingsuitslag Breda is definitief vastgesteld

BREDA - Het Centraal Stembureau heeft de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen van Breda definitief vastgesteld. Die vaststelling heeft zoals verwacht niet meer voor verschuivingen gezorgd in de zetelverdelingen.

De uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen waren tot vanochtend nog 'voorlopig'. Want pas als het centraal stembureau de uitslag heeft vastgesteld, is die definitief. Dat is vanmorgen gebeurd tijdens een zitting in de raadszaal van het stadhuis. Die was te volgen via een livestream.

Zoals verwacht zijn er geen verschuivingen meer in de zetelverdeling. De grootste partij van Breda is de komende vier jaar wederom de VVD. De partij heeft 10 zetels. Daarna volgen D66 met 7 zetels, GroenLinks met 5 zetels en PvdA en CDA met ieder 4 zetels. De gemeenteraad bestaat verder uit Breda Beslist (2), SP (2), PvdD (2), LPF (1), 50plus (1), en FvD (1).