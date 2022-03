Niek Lobé is de nieuwe voorzitter van de Bredase VVD

BREDA - Niek Lobé is verkozen tot de nieuwe voorzitter van de Bredase VVD. Hij volgt Ine van Hasselt op, die het netwerk zeven jaar heeft geleid.

Lobé was al enige tijd bestuurslid van de Bredase VVD en voelt zich vereerd het voorzitterschap op zich te nemen: “Breda is een echte VVD-stad. Het is aan de fractie en het bestuur, sámen met de leden, dit zo te houden. Een stevige verantwoordelijkheid!” Sinds enige tijd maakt de VVD-afdeling van Zundert ook deel uit van het Bredase netwerk en vormen zo samen de VVD Baronie van Breda: “Het bundelen van de krachten brengt veel voordelen met zich mee, bijvoorbeeld als het gaat om activiteiten, opleidingen en talentmanagement. Het politieke deel is overigens iets wat de Zundertenaren zelf blijven doen”, aldus de nieuwe voorzitter.

Voor haar bijzondere verdiensten voor het netwerk ontving Ine tijdens de algemene ledenvergadering uit handen van Niek namens het VVD Hoofdbestuur de mr. D.U. Stikkerplaquette.