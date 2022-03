Breda heeft een nieuwe coalitie: VVD, PvdA, GroenLinks en CDA

BREDA - VVD en PvdA keren beiden terug in de coalitie, maar gaan niet verder met D66. De partijen slaan voor de komende vier jaar de handen ineen met CDA en GroenLinks. Dat is maandagmiddag bekend geworden naar aanleiding van de gesprekken die verkenner Bas van ‘t Wout afgelopen periode heeft gevoerd met de partijen.

Nadat verkenner Bas van ’t Wout op 18 maart de opdracht kreeg om met alle 11 gekozen fracties gesprekken te voeren, is een ruime week later het eindverslag van de verkenning beschikbaar. Op basis van een fors aantal gevoerde gesprekken is vastgesteld dat de meest kansrijke coalitie en daarmee de partijen die bij voorkeur met elkaar willen samenwerken, bestaat uit de partijen VVD, GroenLinks, PvdA en CDA.

De verkenner heeft als opdracht meegekregen een advies uit te brengen over een stabiele, breed gedragen en constructieve coalitie. VVD, GroenLinks, PvdA en CDA vinden elkaar in een groot onderling vertrouwen om samen op een stabiele en constructieve wijze de stad te gaan besturen. Opvallend is dus dat D66 ondanks een zetel winst tijdens de verkiezingen niet terugkeert in de coalitie. De afgelopen vier jaar bestond de coalitie uit VVD, PvdA en D66. Die partijen bleven samen qua zetels precies gelijk, en hadden dus met elkaar verder kunnen gaan. Maar er was bij veel partijen de wens om te komen tot een coalitie met een grotere meerderheid in de raad dan 21 zetels.

De combinatie van de VVD, PvdA, GroenLinks en CDA is samen goed voor 23 van de 39 zetels. “Deze combinatie vormt niet alleen een brede afspiegeling van de politieke stromingen in de raad, maar vooral ook een goede afspiegeling van het electoraat in de verschillende wijken van de stad, de dorpen en het buitengebied. Partijen vinden elkaar in de ambitie om tegenstellingen te overbruggen”, aldus Van ‘t Wout. “Ik heb met alle partijen open, fijne en constructieve gesprekken gevoerd. Ik vond het een eer om te doen en heb er vertrouwen in dat de vier partijen er in zullen slagen een goed inhoudelijk akkoord te bereiken.”

CDA lijsttrekker Jeroen Bruijns is blij dat zijn partij de kans krijgt om verantwoordelijkheid te nemen. “Dat zit echt in ons DNA. Dus toen we gevraagd werden om aan te sluiten, hebben we besloten die kans ook te grijpen. We hebben de afgelopen jaren in de oppositie gezeten en gezegd dat het beter moest, en we gaan graag samen met deze drie partijen de uitdaging aan om dat waar te maken. Daarbij is het belangrijk dat we echt samen gaan kijken naar de ambities die we kunnen formuleren. Het is een brede coalitie, zowel qua stromingen als qua focus op de stad, wijken, dorpen en het buitengebied. Ik kijk uit naar de gesprekken die we de komende periode samen gaan voeren over de inhoud.”

Debat

Het verslag van de verkenning en het bijbehorende advies van Bas van ’t Wout, wordt ter bespreking aangeboden aan de gemeenteraad. Daar zal op 7 april een debat plaatsvinden. Na het debat kan de raad besluiten opdracht te geven over te gaan naar de volgende formatiefase en het opstellen van een inhoudelijk akkoord.