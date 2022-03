Gwendolyn Boom krijgt Koninklijke Onderscheiding bij afscheid van de gemeenteraad

BREDA - CDA’er Gwendolyn Boom heeft dinsdagavond een Koninklijke Onderscheiding gekregen. Ze kreeg het lintje opgespeld tijdens het afscheid van de gemeenteraad.

Dinsdagavond werd in Breda afscheid genomen van de gemeenteraad. Na de gemeenteraadsverkiezingen zullen verschillende raadsleden niet terugkeren in de raad. Eén van hen is Gwendolyn Boom. Voor haar werd de avond extra bijzonder, want zij werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Gwendolyn Boom kreeg haar onderscheiding voor de twaalf jaar dat ze in de gemeenteraad actief was. Boom was van 2022 tot 2005 raadslid van de voormalige gemeente Maarn. Van 2006 tot 2010 was de raadslid van de gemeente Utrechtse Heuvelrug. En sinds maart 2018 was zij raadslid van de gemeente Breda. Burgemeester Paul Depla sprak lovende woorden over haar. “Onrecht in de maatschappij, werkt als een rode lap voor een stier bij jou. Het dossier thematafels is daar een mooi voorbeeld van.” Gwendolyn Boom maakte zich als raadslid hard voor de aanpassing van de subsidieverdeling via de thematafels, omdat kleine initiatieven daar buiten de boot vielen. “Dat vond je oneerlijk, want juist die kleine initiatieven maken en vormen de stad. Je moest je punt maken, en dat deed je op een heel vasthoudende manier. En uiteindelijk heb je je gelijk gekregen.”

Nieuwe gemeenteraad

Nu er afscheid is genomen van de voormalige gemeenteraad, kan de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd worden. Dat gebeurt vanavond in het stadhuis.