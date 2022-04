Dit is de nieuwe gemeenteraad van Breda

BREDA - De nieuwe gemeenteraad van Breda is woensdagavond geïnstalleerd. Deels bestaat de raad uit bekende gezichten die ook de afgelopen vier jaar of zelfs al langer in de gemeenteraad van Breda actief zijn. Maar er zijn ook nieuwe gezichten.

De grootste fractie is die van VVD. De partij heeft tien zetels die gevuld worden door Boaz Adank, Daan Quaars, Arnoud van Vliet, Eddie Förster, Sven Planken, Rick Zagers, Martijn Meeuwissen, Catharina Hoevenaars-Bezemer, Mariken Voermans- Oostvogels en Marieke Peereboom-Hoeben. D66 heeft zeven zetels in de Bredase gemeenteraad die gevuld worden door Tim van het Hof, Joek van Pul, Joyce de Goede, Patrick Smans, Bart Lauwen, Talitha Korsmit en Soufian Kappé.

De vijf zetels van GroenLinks zijn voor Marike de Nobel, Thom Dijkstra, Sabine van Nispen, Emma Pierre en Lieke van Son. PvdA heeft net als afgelopen vier jaar vier zetels. Deze zijn voor Arjen van Drunen, Younes Nahnahi, Suzan Cornelissen en Marieke Wulffraat. CDA heeft vier raadsleden in de gemeenteraad. Voor CDA zitten Jeroen Bruijns, Marc van Oosterbosch, Karlijn van den Berg en Remco Beekers in de raad.

Breda Beslist heeft twee zetels die voor Peter Vissers en Esther Hereijgers zijn. Ook Partij voor de Dieren heeft twee zetels. De partij is nieuw in de raad en de zetels zijn voor Janneke van Lierop en Tristan Schonis. De twee zetels van SP worden gevuld door Inge Verdaasdonk en Michel Verschuren.

50Plus heeft 1 zetel die gevuld wordt door Peter de Jong. De zetel van LPF wordt gevuld door lijsttrekker Iwan Dienjes en de zetel van Forum voor Democratie is voor Marnix van Woudenberg.

Veranderingen

De raadsleden zijn afgelopen woensdag geïnstalleerd. Er zullen echter nog veranderingen gaan plaatsvinden. De kans is immers groot dat verschillende raadsleden in het nieuwe college een functie als wethouder krijgen. Denk bijvoorbeeld aan de huidige wethouders Daan Quaars, Boaz Adank en Arjen van Drunen. Als raadsleden wethouder worden, krijgen kandidaten die de raad nét niet haalden toch nog kans op een zetel. In Breda gaat VVD, CDA, GroenLinks en CDA samen om tafel om een college te vormen. Als dat lukt, kunnen er bij die partijen dus nog verschuivingen plaatsvinden in de raad.