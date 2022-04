Plannen herinrichting Chassésingel zorgen voor onrust bij bewoners

BREDA - De gemeente Breda moet wachten met het definitief maken van de herinrichting van de singels, tot er een oplossing is voor de onrust bij de bewoners van de Chassésingel en Marksingel. Dat stelt de VVD. Ook SP heeft vragen over de plannen voor de herinrichting, omdat bewoners zich niet gehoord voelen.

Er is onrust bij de bewoners van de Chassesingel en Marksingel over de herinriching van deze singels. Dat komt doordat in de plannen de parkeerplaatsen verplaatst worden. Waar nu nog geparkeerd wordt aan de waterkant, staan in het nieuwe ontwerp de parkeerplekken aan de kant van de woningen ingetekend.

Bewoners maken zich daar zorgen over. Zij verwachten dat hun uitzicht fors belemmerd wordt. Bovendien voelen zij zich niet gehoord door de gemeente. “De bewoners hebben zelf al diverse alternatieven aangedragen maar zit er geen flexibiliteit omdat er steeds gekeken wordt naar de uitgangspunten van de het uitvoeringskader binnensingels”, stelt de Bredase VVD is vragen aan het college. Ook de SP heeft vragen over de manier waarop de communicatie met de bewoners verloopt. “Hoe kan het dat de bewoners het gevoel hebben dat ze geen weerklank vinden bij de gemeente?”, wil de partij weten.

SP wil van het college bovendien meer uitleg over waarom de parkeerplaatsen niet aan de waterkant kunnen blijven. VVD vraagt het college om te wachten met het definitief maken van de herinrichting van de Singels, tot de raad besloten heeft wat zij wil met de situatie van de bewoners van de Marksingel en Chassésingel.