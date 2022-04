PvdD Breda: ‘Vang ook Oekraïense dierenvluchtelingen op’

BREDA - Als het aan Partij voor de Dieren Breda ligt, gaat Breda opvang bieden aan dieren uit Oekraïne. De partij wil dat er meer gedaan wordt voor alle dieren die mee moeten vluchten vanwege de oorlog, of zelfs achterblijven in het oorlogsgebied.

Niet alleen veel mensen zijn de afgelopen periode vanwege de oorlog moeten vluchten uit Oekraïne. Ook veel dieren zijn meegenomen tijdens het vluchten, of alleen achtergebleven in het oorlogsgebied. Er zijn verschillende organisaties die zich inzetten om die dieren te helpen. Zo hebben de Dierenbescherming, DierenLot, IFAW en NFDO een meldpunt gemaakt om hulp te bieden aan de dieren die slachtoffer zijn van de oorlog in Oekraïne. Ook gemeenten, asielzoekerscentra en vrijwilligers kunnen hier hun hulp aanbieden. PvdD roept het college op om ‘direct en zichtbaar de voorbereidingen voor de opvang van dierenvluchtelingen uit Oekraïne te starten.’

Zo zijn er in Breda al veel vrijwilligers die Oekraïense dieren opvangen in hun huis. PvdD wil van het college weten of Breda die vrijwilligers financieel gaat ondersteunen. “Daarnaast vinden wij het belangrijk dat de huisdieren die met hun familie uit Oekraïne in Nederland aankomen ook in Breda welkom zijn, hulp en verzorging vinden en bij hun families kunnen blijven. “Staat Breda open voor de opvang van gezinnen met dieren? En wordt bij het huidige opvangbeleid gekeken naar de mogelijkheden om vluchtelingen met huisdieren bij elkaar te houden?”

Al laatste roept de partij het college op om bij de inzamelingsacties die georganiseerd worden ook spullen in te zamelen voor dieren.