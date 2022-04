SP en CDA willen meer doen voor dorpsbladen

BREDA – Wijkblad Princenhage kondigde vorige week aan te stoppen met het papieren krantje. Het is niet het eerste lokale dorpsblad dat moet stoppen. In de afgelopen jaren moesten ook weekblad Nieuw-Ginneken en Modern Prinsenbeek hun papieren versie opzeggen of zelfs geheel de stekker uit de nieuwsvoorziening trekken. Lokale partijen SP en CDA Breda stellen vragen aan het College van B&W over deze ontwikkelingen.

Volgens raadsleden Karlijn van den Berg (CDA Breda) en Michel Verschuren (SP Breda) spelen wijk- en dorpsbladen een belangrijke rol in de nieuwvoorziening van bewoners van de betreffende wijken. “Het is van groot belang dat bewoners van hun wijk of dorp goed weten wat er in hun buurt speelt.” Nu dorpsblad Princenhage vorige week bekend maakte te stoppen, is er weer een lokale krant in Breda weg. SP en CDA vinden het een zorgwekkende ontwikkeling. “Het doek is niet alleen voor het blad van Princenhage gevallen, maar eerder ook voor o.a. weekblad Nieuw-Ginneken en Modern Prinsenbeek. Andere wijk- en dorpsbladen verkeren in zwaar weer.”

Ondersteuning voor de bladen

De twee raadsleden stellen vragen aan het College van B&W over de situatie. Zo vragen ze zich af wat de gemeente al doet om dorps- en wijkbladen te ondersteunen. Ook willen ze dat er gekeken wordt naar de manier van informatieverspreiding, doelend op het feit dat niet iedereen digitaal vaardig zou zijn om het nieuws online te ontvangen. “Wat zou u kunnen doen om gemeente breed te kijken hoe we dit soort wijk- en dorpsinformatie op een passende manier kunnen faciliteren?” Dat lijkt een van de belangrijkste vragen van Verschuren en Van den Berg.

Steeds meer bladen in nood

Wijkblad Princenhage gaf vorige week aan te stoppen doordat het blad in de financiële problemen kwam. “Het lukt al tijden niet meer.” Dorps- en wijkbladen zijn vaak afhankelijk van advertenties en giften. Het wijkblad is niet de eerste die met geldproblemen zit. Weekblad Nieuw Ginneken moest vorig jaar stoppen en Modern Prinsenbeek kondigde in 2020 aan enkel online verder te gaan.