SP: ‘Brengt stikstofuitspraak Bredase bouwprojecten in gevaar?’

BREDA- Een belangrijke stikstofuitspraak die een rechter in Haarlem vorige week deed, kan grote gevolgen hebben voor de woningbouw. En ook Breda kan die gevolgen gaan voelen, stelt de SP. De partij wil van het college weten welke vergunningen en projecten er gevaar lopen op basis van de uitspraak van de rechter in Haarlem. Ook wil de partij weten waar de prioriteit van het college ligt: Bij bedrijvigheid of woningbouw.

Afgelopen week deed een rechter in Haarlem uitspraak over de stikstofbank en vernietigde daarbij een vergunning voor 163 woningen in Egmond aan den Hoef. De rechter stelde dat de verlaging van 130 naar 100 km per uur op de snelweg niet meer ingezet kan worden om op een andere plek stikstof uit te stoten. Deze uitspraak heeft grote gevolgen voor 33.000 woningen die vergund zijn of voor toekomstige vergunningen, ook in Breda.

De Bredase SP was in het verleden al kritisch op de stikstofdepositie en de ambities van dit college om volop te bouwen aan wegen, huizen en bedrijventerreinen. Daarnaast heeft het Rijk ook ambities als het gaat om de A58, A27 en knooppunt St. Annabosch. Daarom heeft de partij vragen gesteld aan het college over de situatie. Zo wil de partij weten welke vergunningen in Breda gevaar lopen door de uitspraak van de rechter in Haarlem, en of projecten zoals de Nieuwe Mark en Topsporthal gevaar lopen. En hoeveel stikstofruimte het Rijk neemt in voor de ontwikkelingen rondom de snelwegen A27 en A58 en welke gevolgen dit heeft voor vergunningen in Breda.

De partij wil ook weten hoe het college de stikstofruimte voor woningbouw in Bavel wil regelen, en of het college bereid is om boeren uit te kopen voor meer stikstofruimte. “Waar ligt voor het college de prioriteit als het gaat om de stikstofruimte: bedrijvigheid of woningbouw?”, aldus de SP.