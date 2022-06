Bavel en gemeente maken concrete werkafspraken voor toekomstige grote projecten

BREDA - Zeventien vertegenwoordigers uit Bavel en Breda hebben gisteren hun handtekening gezet onder een ‘doorstartdocument’. Dit document beschrijft de werkafspraken en gezamenlijke uitgangspunten die de basis vormen van de wijze waarop de gemeente en Bavel gaan samenwerken bij toekomstige grote ruimtelijke projecten in het dorp.

De komende tijd staat er veel te gebeuren in Bavel. Zowel op het gebied van woningbouw en werklocaties als natuur en voorzieningen zoals de multifunctionele accommodatie. “Flinke uitdagingen, maar ook kansen”, aldus de gemeente. “Daar vraagt dan ook om een goede samenwerking.” Om de onderlinge samenwerking te bevorderen, startten vertegenwoordigers uit het dorp en de gemeente begin 2022 een verkenning. Onderdeel hiervan was de vraag hoe het dorp en de gemeente beter met elkaar in gesprek konden komen en blijven samenwerken.

Doorstartdocument

“Een stevig fundament als voorzichtige eerste stap naar de toekomst, met als eerste halte: een gedragen gebiedsvisie voor Bavel”. Zo typeerde een van de voorzitters uit Bavel het zogenaamde doorstartdocument. Dit document bevat concrete werkafspraken over hoe de gemeente en het dorp samen willen optrekken om in co-creatie te komen tot een gebiedsvisie voor Bavel. Dit document wordt naar verwachting in het voorjaar van 2023 aangeboden aan de gemeenteraad. Daarnaast beschrijft het document ook inhoudelijk uitgangspunten op de thema’s Wonen, Infrastructuur, Werken, Ontspannen & Leven en Natuur.

Het doorstartdocument is terug te vinden op breda.nl/bavel. Daarnaast is een papieren exemplaar op te halen tijdens een van de wekelijkse inloopmomenten, elke woensdag vanaf 13.00 uur in Dorpshuis ’t Klooster. Daar kan iedereen ook terecht voor meer informatie. Ook worden mensen die betrokken willen zijn in het vervolg nadrukkelijk gevraagd zich daar te melden.