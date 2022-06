Gezamenlijk voor een schuldenvrij Nederland: gemeente zet handtekening onder pact

BREDA - Nederland gezamenlijk schuldenvrij maken. Dat is het doel van SchuldenlabNL. Vandaag werd, in aanwezigheid van Koningin Máxima PACT 2 van dit project ondertekend. Ook gemeente Breda was hierbij aanwezig.

Via SchuldenlabNl worden beproefde, succesvolle programma’s gebundeld om te voorkomen dat iedere gemeente elke keer opnieuw het wiel moet uitvinden. Het doel is om gezamenlijk Nederland schuldenzorgvrij te maken, een doel dat wij van harte onderschrijven. SchuldenlabNL richt zich ondermeer op het continue evalueren van de werking en de impact van de betreffende programma’s. Ook voegen zij nieuwe bewezen effectieve initiatieven toe. Van alle deelnemers wordt verwacht dat zij een bijdrage leveren aan het geheel. Breda doet dat ook door actief te participeren in diverse programma’s binnen SchuldenlabN`l.

“Om inwoners met betalingsachterstanden eerder te bereiken, om zo problematische schulden te helpen voorkomen, hebben wij twee jaar geleden besloten om aan te sluiten bij Nederlandse Schuldhulp Route (NSR) en SchuldenlabNL. In de eerste stap hebben we gezien dat deze aanpak werkt, waardoor we met vol vertrouwen nu ook de volgende stap zetten”, aldus wethouder Boaz Adank.

SchuldenlabNL

SchuldenlabNL zet zich samen met haar partners in voor een Schuldenzorgvrij Nederland. Schulden veroorzaken te veel stress, persoonlijk leed en hoge maatschappelijke kosten. Stichting SchuldenlabNL is in 2018 opgericht met als doel om Nederland schuldenzorgvrij te maken. Koningin Máxima is sinds 2022 erevoorzitter van SchuldenlabNL. 13 oktober 2020 ondertekenden publieke en private partijen op uitnodiging van H.M. Koningin Máxima op Paleis Noordeinde het eerste PACT ‘Op weg naar een schuldenzorgvrij Nederland’. De ondertekenaars van het eerste PACT, waaronder Breda, committeerden zich aan het verminderen van de schuldenproblematiek door effectieve schuldhulpmethoden van elkaar over te nemen en verder op te schalen. Hierop volgt nu stap twee met het ondertekenen van het tweede PACT.