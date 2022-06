VVD maakt zich zorgen over brandveiligheid studentenwoningen: ‘Rookmelder kan levens redden’

BREDA - De Bredase VVD maakt zich zorgen over de brandveiligheid van studentenwoningen in Breda. Vorige week vrijdag kwam een groep studenten nog met hun spullen op straat te staan na een brand aan de Karnemelkstraat in het centrum van de stad. De partij stelt daarom vragen aan het college.

“Op de ochtend van 24 juni hadden achttien studenten de schrik van hun leven”, aldus de partij. “Zij wonen boven het pand van de fietsenzaak waar een flinke brand is geweest. Gelukkig konden de studenten op tijd wegkomen doordat ze gewaarschuwd werden door de aanwezige rookmelders. Dit laat maar weer eens zien hoe belangrijk rookmelders zijn en het hebben van een rookmelder levens kan redden.”

De Bredase VVD vindt het belangrijk dat studenten in de stad veilig kunnen wonen en op tijd gewaarschuwd worden voor brandgevaar. “Zij wonen vaak met veel mensen op een kleine ruimte. Rookmelders zijn volgens de Bredase VVD essentieel voor een veilige woonomgeving. Ze zijn boven dien verplicht op elke verdieping van een woning vanaf 1 juli 2022.”

Daarom stelt de partij vragen aan het college. Zo wil de VVD weten of er vanuit de gemeente contact is geweest met de corporaties en particuliere verhuurders over brandveiligheid bij studentenwoningen. Ook vraagt de partij zich af hoe er momenteel gecontroleerd wordt op de aanwezigheid van rookmelders.