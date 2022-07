Partij voor de Dieren schrikt van circus met dieren in Breda: ‘Dit is niet wenselijk’

BREDA - De Bredase raadsfractie van de Partij voor de Dieren (PvdD) is geschrokken van het gebruik van dieren bij circus Bossle. Vanaf vrijdag is het circus ruim twee weken in het Westerpark te aanschouwen. De PvdD was hier enthousiast over totdat de fractie erachter kwam dat er ook dieren in worden gezet voor het uitvoeren van kunstjes.

De fractie geeft aan dat waar de jongleurs, acrobaten, messenwerpers, vuurspuwers en clowns vrijwillig kiezen om de circustent te betreden hier bij de dieren geen sprake van is.

Onwenselijk en verouderd

De Partij voor de Dieren is van mening dat het gebruik van dieren onwenselijk is. Daarnaast vinden ze bij de partij dat het gebruik van dieren in het circus totaal verouderd is. De partij zal in overleg gaan met het college waarbij het ook zal kijken of het circus bereid gevondne kan worden de shows zonder dieren op te voeren.