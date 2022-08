Beveiligers hebben het rustig bij kermis Ulvenhout: ‘Waarom moet de kermis hier kosten voor maken?’

BREDA - Momenteel vindt de kermis van Ulvenhout plaats. En de beveiligers die daar werken, hadden het afgelopen dagen niet druk, stelt Peter Vissers van de politieke partij Breda Beslist. De partij vraagt zich af waarom kleine kermissen kosten moeten maken voor beveiligers als die eigenlijk niet nodig zijn, en heeft daarom vragen gesteld aan het college.

Wie afgelopen dagen een bezoek bracht aan de kermis van Ulvenhout, zag daar twee beveiligers rondlopen. Maar druk hadden die beveiligers het absoluut niet, stelt fractievoorzitter Peter Vissers. Volgens hem hebben de beveiligers geen toegevoegde waarde, en waren ze de gehele middag ‘gewoon’ aan het kletsen. Niet heel verwonderlijk, want de bezoekers waren vooral kinderen met hun ouders. “Waarom moet de kleine kermis in Ulvenhout extra kosten maken voor beveiligers?”, vraagt de partij zich daarom af.

Voor de organisaties van kleine kermissen in de dorpen en wijken zijn professionele beveiligers een flinke uitgave. “ Op welke gronden is bepaald dat de kermis in Ulvenhout professionele beveiligers in moet zetten gedurende de gehele dag? En is het college met ons eens dat de kosten voor kleine kermissen in de dorpen zo laag mogelijk gehouden moeten worden?”, vraagt de partij zich daarom af. Visser wil graag van het college weten hoeveel bedreigende situaties er afgelopen vijf jaar geweest zijn op de kermis in Ulvenhout.

De partij pleit ervoor dat kleine kermissen alleen de verplichting wordt opgelegd om beveiligers in te zetten op dagdelen waarop uit ervaring bedreigende situaties ontstaan.