Breda Beslist: ‘Wielrenners zorgen voor gevaarlijke situaties op bruggetje over de Mark’

BREDA - Er komen te vaak gevaarlijke verkeerssituaties voor op het kippenbruggetje over de Mark. Dat stelt de politieke partij Breda Beslist. De partij wil van het college weten of er snelheidsbeperkende maatregelen gekomen kunnen worden om fietsers af te remmen.

Tussen Ulvenhout en Reeptiend in Breda loopt het Sulkerpad. Dat smalle geasfalteerde pad is bij veel wandelaars en fietsers geliefd. En dat is goed nieuws, vindt de politieke partij Breda Beslist. Maar de situatie op het bruggetje over de Mark is de partij een doorn in het oog. Op het bruggetje is het regelmatig erg druk met passerende wandelaars en fietsers. En hoewel er een waarschuwingsbord staat waarmee mensen gevraagd worden om rekening met elkaar te houden, rijden veel fietsers met hoge snelheid over de brug. Volgens Breda Beslist gaat het dan vooral om wielrenners van wielertourclubs. “In het weekend maken ook wielertourclubs gebruik van het het Sulkerpad en het Kippenbruggetje. Helaas houden die niet altijd rekening met de andere gebruikers door met grote snelheid over het Sulkerpad en Kippenbruggetje te rijden. Ook al staan er op het bruggetje mensen, soms ook met peuters. Het maakt ze niks uit.”

De partij wil van het college weten of het mogelijk is om snelheidsbeperkende maatregelen te nemen voor het bruggetje, zodat fietsers er niet meer met hoge snelheid overhene rijden. Ook wil de partij weten of er plannen zijn om het fietspad langs de Mark te verbreden. Ook dat wordt gebruikt door wandelaars en fietsers, en is erg smal.