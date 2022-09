SP en PvdD: ‘Breda moet verantwoordelijkheid nemen voor opvang van asielzoekers’

BREDA - SP en Partij voor de Dieren willen dat de gemeente Breda haar verantwoordelijkheid gaat nemen in de opvang van asielzoekers en statushouders. Volgens de partij doet de gemeente dat nu niet. “Breda is de grootste achterblijver in Brabant.”

Breda neemt zijn verantwoordelijkheid niet als het gaat over de opvang en huisvesting van asielzoekers en statushouders. Althans, dat vinden de Bredase fracties van SP en Partij voor de Dieren. “De meerderheid van de steden om ons heen hebben zich het afgelopen jaar wel actief ingezet om voldoende statushouders te huisvesten, Breda steekt negatief af”, aldus de partijen. “Breda is zelfs de grootste achterblijver in heel Brabant.”

Inmiddels gaat het om 230 statushouders, waarvan 89 achterstand op eerste 6 maanden van het jaar, die Breda moet huisvesten. “Dit zijn mensen die al door de gehele asielprocedure heen zijn, in Nederland mogen blijven, en nu voornamelijk in Ter Apel al heel lang wachten op een huis. Daar houden ze nu bedden bezet voor vluchtelingen”, aldus SP en Partij voor de Dieren. “Juist doordat onder andere Breda wegduikt voor zijn verantwoordelijkheden, sliepen al meermaals mensen in Ter Apel buiten. Wij vinden het onaanvaardbaar dat Breda op deze wijze omgaat met mensen.”

“Vluchtelingen komen al vele jaren ons land binnen, dat is niets nieuws, zoals te zien is in de cijfers”, aldus de partijen. Dat het fatsoenlijk opvangen en huisvesten ervan nu tot zoveel problemen leidt, hangt volgens SP en Partij voor de Dieren vooral samen met de afname van sociale huurwoningen in Nederland. “Deze nemen al jaren af waardoor het tekort eraan alleen maar toeneemt. Ook in Breda zagen wij in het rekenkamerrapport segregatie dat het aantal sociale huurwoningen de afgelopen jaren is afgenomen. En het grootste dieptepunt daarbij is dat er in Breda in 2021 in het hele jaar 0 sociale huurwoningen zijn gebouwd die verhuurd worden via Klik-Voor-Wonen. Dan is niet de instroom van vluchtelingen, asielzoekers of statushouders het probleem, maar is het probleem dat er al jarenlang is nagelaten huizen te bouwen voor iedereen.”