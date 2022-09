Breda organiseert energiebingo’s in vijf wijken: ‘We willen voorkomen dat mensen in schulden raken’

BREDA - Gemeente Breda organiseert in september en oktober energiebingo’s in verschillende wijken van de stad. De gemeente wil hiermee bewoners, die in de problemen komen door de hoge energiekosten, op een toegankelijke manier informeren en tips geven over energiebesparing in huis.

Wijkbewoners kunnen met elkaar een energie-bingo spelen. Tijdens de avond zijn er handige energiebesparende prijzen te winnen. Het mobiele informatiecentrum, de Greenhopper, staat overdag bij de locatie waar de bingo-middag of avond plaatsvindt. Hier kunnen bewoners ook terecht voor informatie en tips om energie te besparen.

“Het is voor steeds meer mensen moeilijk om rond te komen. De stijgende energierekening vormt een groot probleem”, aldus Marike de Nobel, wethouder armoedebestrijding. “We willen voorkomen dat mensen in de schulden raken. We zetten daarom verschillende maatregelen in. Naast het bieden van tips en ondersteuning in de energiekosten gaan we mensen ook helpen bij inkomensvragen. Hiervoor is begin dit jaar het focusteam energie in het leven geroepen.”

De eerste energie-bingo vindt plaats op vrijdag 23 september in het buurtcentrum De Nieuwe Meidoorn in de wijk Tuinzigt. Deze energie-bingo is ‘s middag van 13.30 tot 15.30 uur. Op vrijdag 30 september is in buurtcentrum Gageldonk de tweede bingo-avond. Aansluitend op vrijdag 7 oktober in Huis van de Heuvel, woensdag 19 oktober in buurtcentrum Poelewei en op vrijdag 21 oktober in buurthuis ONS. Deze energie-bingo’s vinden in de avond plaats van 19.30 tot 22.00 uur. De energie-bingo is gratis met een hapje en drankje. Aanmelden is niet nodig. Er is wel een maximaal aantal deelnemers van 50 personen per locatie.

Peter Bakker, wethouder Energie: “We zien steeds duidelijker dat de wereld waarin we leven opwarmt. Door de kleine dingen te doen die we zelf in de hand hebben, kunnen we verschil maken. En daarmee werken we nog aan een lagere energierekening ook!”