Gemeente schaft eigen bijdrage op bijzondere bijstand af

BREDA - De gemeente Breda schaft vanaf 1 oktober de eigen bijdrage op de bijzondere bijstand af. Op dit moment is de eigen bijdrage 60 euro. Iemand die voor het eerst bijzondere bijstand aanvraagt voor een bedrag lager dan 60 euro moet dit zelf bekostigen. Bij een bedrag hoger dan 60 euro wordt dit bedrag in mindering gebracht op het aangevraagde bedrag. Vanaf 1 oktober komt dit drempelbedrag te vervallen.

In het bestuursakkoord ‘Dichtbij doen, samen sterk vooruit’ zijn voor de periode 2022-2026 extra middelen beschikbaar gesteld voor armoede en schulden. Belangrijk, want het aantal inwoners van Breda dat moeite heeft rond te komen wordt steeds groter. De gemeente Breda werkt aan oplossingen voor de grotere opgaven die er liggen in de stad en probeert tegelijkertijd kleine stappen te zetten voor een groeiende groep inwoners die moeite heeft om de rekeningen te betalen. Daarom schaft de gemeente Breda per 1 oktober 2022 de eigen bijdrage bij een aanvraag bijzondere bijstand af. “Hiermee kunnen we hen een steuntje in de rug bieden”, laat de gemeente weten.

“We willen inwoners op allerlei manieren helpen om te voorkomen dat zij in de schulden komen door de sterk stijgende kosten voor energie en levensonderhoud”, aldus Marike de Nobel, wethouder armoede. “Het afschaffen van de eigen bijdrage is een kleine stap, maar voor inwoners die het echt moeilijk hebben, helpen alle kleine beetjes.”