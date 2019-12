NAC sleept in tweede helft overtuigend drie punten binnen tegen FC Dordrecht

BREDA - NAC heeft zaterdagavond het jaar 2019 afgesloten met drie punten. De ploeg van trainer Ruud Brood won in het eigen Rat Verlegh Stadion met 3-0 van FC Dordrecht.

Met een ouderwets avondje NAC sloot de ploeg uit Breda gisteren 2019 af. En dat deed NAC tot tevredenheid van de supporters met een overtuigende overwinning op FC Dordrecht.

In de eerste helft had NAC het overwicht, maar kwam de ploeg niet tot scoren. Pas na de rust vielen de doelpunten. Dat leek in eerste instantie in het nadeel van NAC te worden. De ploeg kwam goed weg toen doelman Olij een bal door zijn handen liet glippen, maar het doel toch schoon hield. Het was Luka Ilic die de 1-0 binnenschoot.

In het laatste kwartier liep NAC verder uit. Sydney van Hooijdonk tikte de 2-0 binnen, en Schouten maakte er diep in blessuretijd nog 3-0 van.