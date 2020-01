Nog 2,5 week tot NAC-PSV: kaarten komende week in de verkoop

BREDA - Voor de echte NAC-supporters staat de datum al omcirkeld in de agenda: op donderdag 23 januari neemt de ploeg het in de achtste finale van de KNVB Beker op in eigen huis tegen PSV. Komende week gaan de kaarten in de verkoop.



Voor leden van de Club van 1912 geldt dat zij deze bekerwedstrijd gratis kunnen bezoeken met hun eigen seizoenkaart. Zij hoeven hiervoor geen aparte kaart te bestellen. Hun stoel is automatisch voor hun gereserveerd en zij kunnen naar binnen met hun seizoenkaart, net als bij competitie wedstrijden. Voor seizoenkaarthouders geldt dat zij de kans krijgen om hun eigen plek terug te kopen tegen het gereduceerde tarief van €15,-. Het is daarnaast ook mogelijk extra kaarten bij te kopen tegen het normale tarief. Deze 'terugkoopperiode' duurt ruim een week: van dinsdag 7 januari (12:00 uur) tot en met dinsdag 14 januari (23:59 uur). Vanaf dat moment vervalt de reservering en het gereduceerde tarief. Het kan zijn dat de eigen plaats door iemand anders wordt gekocht.



Heb je geen seizoenskaart? Dan moet je wachten tot 15 januari. Dan start om 12.00 uur de vrije verkoop. Vanaf dat moment kunnen alle supporters de nog vrije plaatsen in het Rat Verlegh Stadion bestellen. Voor deze wedstrijd geldt een ClubCard-verplichting.

KNVB Beker

NAC speelt haar achtste finale van de TOTO KNVB Beker tegen PSV. Als er gewonnen wordt van de ploeg uit Eindhoven, mag NAC het in de kwartfinales opnemen tegen de winnaar van TOP OSS tegen AZ. Als ook die wedstrijd wordt gewonnen, komt NAC uit tegen Feyenoord, Fortuna Sittard, Heereveen of Willem II.