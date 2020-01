Bredanaars kunnen parcours van Vuelta fietsen dankzij speciale toertochten

BREDA - In de zomer van 2020 komt de Vuelta naar Breda. Bredanaars die niet alleen willen kijken naar de topsporters, maar zelf óók de Vuelta willen fietsen, krijgen daarvoor de kans. Een week voor de Vuelta door Breda raast kun je deelnemen aan een officiële Vuelta Toertocht.

De eerste drie etappes van La Vuelta 2020 worden in Nederland verreden. Een week voorafgaand aan La Vuelta Holanda heeft iedereen de kans om zijn of haar eigen Vuelta te fietsen. Op 8 en/of 9 augustus kun je meedoen aan de officiële toertochten. De tochten worden zoveel mogelijk verreden op het parcours waar de professionele wielrenners een week later ook zullen fietsen.

Afstanden

Op zaterdag 8 augustus start ook de Toerversie van La Vuelta Holanda in Utrecht. Op zondag 9 augustus vertrekken de toertochten vanuit Breda. Er zijn op beide dagen vier afstanden te fietsen: 35, 75, 110 en 150 kilometer. Onderweg zijn verzorgingsposten en bij de finish worden deelnemers feestelijk en in Spaanse sferen onthaald. Het wordt een sportief feest voor iedereen: voor de racefietser als ook voor de gezelligheidsfietser.

Tickets

De inschrijving is vanaf 17 december geopend. Bij inschrijving voor de 75, 110 of 150 kilometer ontvang je automatisch een speciaal ontworpen Toerversie La Vuelta Holanda wielershirt. Voor bedrijventeams is een speciaal arrangement. Als je een ticket koopt voor de toertocht kun je een bijdrage doneren aan het Fonds Gehandicaptensport. Met de opbrengst worden onder meer lokale sportverenigingen ondersteunt in het opstarten en uitbreiden van sportaanbod voor mensen met een handicap.