Run for Kika komt naar Breda

BREDA - Een primeur voor Breda. Voor de eerste keer komt het landelijke Run for Kika naar de stad. Dat sportieve evenement wordt dit jaar in acht steden gehouden om geld in te zamelen voor stichting Kinderen Kankervrij (KiKa).

Op zondag 5 juli mogen de Bredenaren de hardloopschoenen uit de kast trekken. Run for KiKa bezoekt dan Noord-Brabant en roept iedereen op om zich in te zetten voor kinderen met kanker. Leeftijd, fitheid, gezelligheid, het maakt niet uit: iedereen is welkom om zijn/haar steentje bij te dragen voor KiKa. In het Mastbos is de start en finish van deze bijzondere run.

Kinderkanker

Jaarlijks krijgen in Nederland bijna 600 kinderen een vorm van kanker. 1 op de 4 hiervan overlijdt. Om dit getal de goede kant op te krijgen, is meer onderzoek nodig. Onderzoek naar de ziekte zelf, maar ook de bijwerkingen daarvan. Deelnemers van Run for KiKa rennen daarom 10 km, 5 km of de 1 km KidsRun en laten zich sponsoren ten bate van dit soort onderzoeken.

Ook andere steden zetten zich in voor KiKa. Run for KiKa kent in 2020 maar liefst 8 edities waarmee nu al een bijzonder record is gevestigd. Meer informatie over Run for KiKa 2020 en deelname aan Run for KiKa Breda is te vinden op www.runforkika.nl.