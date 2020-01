Na Urban Trail krijgt Breda nu ook Urban Walk: 'Hopelijk wordt ook dit een traditie'

BREDA - De KLM Urban Trail Breda is inmiddels al een traditie te noemen. Het hardloopevenement door bijzondere locaties en gebouwen in de stad wordt dit jaar voor de vierde keer gehouden. Maar veel wandelaars klopten bij de organisatie aan. Want zij vonden de routes prachtig, maar zouden die liever wandelend afleggen. Speciaal voor hen komt de Urban Trail met een nieuw evenement: de Urban Walk.

Rennen door de Foodhall, Hotel Nassau en het Holland Casino. Dat kan tijdens de jaarlijkse Bredase Urban Trail. Het bijzondere hardloopevenement werd al drie keer gehouden in de stad, en ook komende maart staat er weer een editie op het programma. Maar om daaraan deel te nemen, moet je natuurlijk wel hardlopen. En dat kan/ wil niet iedereen. ''Tijdens de organisatie van de KLM Urban Trail Breda werden we steeds vaker benaderd door wandelaars. Het concept sprak hen aan, maar zij konden of wilden niet hardlopen. Omdat de vraag bleef toenemen, hebben we besloten om een uniek evenement speciaal voor wandelaars te creëren", laat Edgar de Veer, namens Golazo verantwoordelijk voor het evenement, weten.

Urban Walk

Op 24 mei kunnen wandelaars kiezen uit een route van 11 en van 18 kilometer tijdens de Urban Walk Breda. De start- en finishlocatie zijn bij het Centraal Station in Breda. Deelnemers ontvangen naast een startbewijs en verzorging onderweg ook een mooi aandenken na de finish. Na afloop van de wandeltocht kunnen de deelnemers nagenieten van het evenement tijdens het Breda Jazz Festival, dat van 21 tot en met 24 mei plaatsvindt in Breda. "Hopelijk slaat het concept zo goed aan dat op 24 mei een nieuwe traditie wordt geboren'', aldus De Veer.

Het evenement wordt onderdeel van de Urban Walk Serie, een reeks van vijf wandelevenementen in en door Breda, Den Haag, Haarlem, Groningen en Utrecht. Inschrijven kan op www.urbanwalkbreda.nl/inschrijven.