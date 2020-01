Nog een jaar OK op de tenues: Hoofdsponsor NAC verlengt contract

BREDA - Ook in het seizoen 2020-2021 zal OK de borst van het tenue van NAC sieren. Het contract tussen NAC en hoofdsponsor OK is met één jaar verlengd, met een optie voor nog een jaar. Dat maakte Luuc Eisinga zondag bekend op de nieuwjaarsreceptie van de club.

Algemeen directeur Luuc Eisenga: "De verlengde samenwerking met OK is een bouwsteen in de verdere ontwikkeling van onze club. Dat een groeiend, Bredaas bedrijf als OK ons zo vroeg te kennen geeft te willen verlengen geeft ons veel vertrouwen."



"Het hoofdsponsorschap en de samenwerking met NAC is ons tot op heden erg goed bevallen", stellen directeuren Jan Willem Westerhuis en Rik de Leeuw den Bouter van OK. "In de gesprekken die wij de afgelopen periode met NAC hebben gevoerd hebben wij een goed beeld gekregen van de koers die de club de komende seizoenen wil varen. Door nu al duidelijkheid te geven richting volgend seizoen spreken wij ons vertrouwen uit en we kijken er naar uit om samen met NAC voort te bouwen aan onze gezamenlijke ambitie om verder te groeien."

Sinds 2004 is het Nederlandse bedrijf Catom eigenaar van het merk OK in Nederland en wordt hard gewerkt om OK als merknaam voor benzinestations in de markt te zetten. Inmiddels zijn er 65 benzinestations verspreid over het land onderdeel van de OK-keten. OK verwacht de komende jaren een versnelling in de groei te realiseren.