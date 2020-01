Stichting Vak G stapt uit de clubraad: 'NAC is vervreemd van haar achterban'

BREDA - Stichting Vak G heeft gisterenavond bekend gemaakt niet langer onderdeel te zijn van de NAC Clubraad. De stichting is teleurgesteld in de club, die volgens hen de Clubraad niet serieus neemt. "Wij willen geen deel uitmaken van de clubraad als die als het puntje bij paaltje komt toch niets te vertellen heeft." De Clubraad heeft teleurgesteld maar begripvol gereageerd op dat besluit. De clubraad houdt 11 februari een forumavond om supporters de kans te geven het gesprek aan te gaan met NAC.

Stichting Vak G wint er geen doekjes om. In een Facebook-bericht doet de stichting uitgebreid haar verhaal over de keuze om uit de Clubraad te stappen. Volgens de stichting is de club 'geen schim meer van wat het ooit was'.

"Wij doen niets af aan het nut van een clubraad. Maar hier heb je ook de club en aandeelhouders voor nodig", schrijft de stichting op Facebook. W"ij willen geen deel (meer) uit maken van een clubje goedwillenden die als puntje bij paaltje komt toch niets te vertellen heeft. De CR wordt door NAC én de aandeelhouders niet serieus genomen en dat is op zichzelf al reden genoeg om te stoppen."

Stichting Vak G gaat echter nog verder dan dat. Volgens de stichting is NAC totaal vervreemd geraakt van haar achterban. "En dat is ook geen wonder met een verdwaalde Fries (Luuc Eisenga, red.) en een onzichtbare Belg (Tom Van Den Abbeele red.) aan het roer", klinkt het hard. "NAC is NAC niet meer."

Reactie

De Clubraad heeft op het afscheid van Stichting Vak G teleurgesteld gereageerd. "Als Clubraad vinden we het jammer dat Stichting Vak G tot deze keuze is gekomen. Wij herkennen en erkennen de argumenten die genoemd worden in het statement en snappen de frustratie bij stichting vak G. De laatste Clubraad vergaderingen hebben wij ook gemerkt dat de werkwijze niet soepel loopt. Desondanks is NAC wel altijd aanwezig met een aantal mensen. Dat het wederzijdse vertrouwen nog moet groeien en dat de communicatie op sommige vlakken beter kan is daarbij duidelijk. Deze kritiek hebben wij ook uitgesproken naar de club. De clubraad wil de nieuwe RVC en de bestaande directie de kans geven zich te bewijzen."

Om alle supporters de kans te geven het gesprek aan te gaan met NAC organiseert de Clubraad op dinsdag 11 februari vanaf 19.30 uur een nieuwe forumavond waarbij iedere supporter zelf de kans krijgt om zijn vragen aan Luuc, Tom en de nieuwe trainer te stellen.

Over de clubraad

Stichting Clubraad NAC dient als de vertegenwoordiging van de volledige achterban binnen de organisatie van NAC. Sinds 1998, toen een vijftal bezorgde supporters deze supportersraad oprichtte, werd er met regelmaat gevraagd en ongevraagd advies uitgebracht aan NAC en andere betrokken partijen om de belangen van de NAC supporters te behartigen. De Clubraad is sinds de statutaire oprichting in 2002 altijd het officiële, democratische adviesorgaan van NAC geweest. Op basis van het draagvlak dat sinds de oprichting is ontstaan, heeft de Clubraad sinds 2016 een vernieuwde structuur gekregen, waarmee de focus en doelstellingen op strategisch niveau komen te liggen. Daarmee is de rol van de Clubraad als (operationeel) adviesorgaan overgegaan in die van strategisch gesprekspartner, klankbord en supportersplatform. Samen met de Breda Loco's en de Supportersvereniging is Stichting Vak G een belangrijke afvaardiging van de supportersgeledingen.