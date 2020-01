Pieter Buist eind januari naar Manila voor derde gevecht bij ONE

BREDA - De Bredase MMA-vechter Pieter Buist reist eind deze maand af naar Manila om daar te vechten tegen Eduard Folayang. De Filipijn is voormalig tweevoudig wereldkampioen in het lichtgewicht. "Ik denk dat hij meer druk voelt dan ik."

Pieter Buist vecht deze maand voor de derde keer bij het Aziatische ONE FC. De eerste twee wedstrijden bij deze organisatie won Buist. Zijn derde partij vindt plaats op 31 januari in Manila tegen de voormalig tweevoudig wereldkampioen Eduard Folayang.

Buist gaat naar Manila om in te vallen. Eduard Folayang zou aanvankelijk vechten tegen een andere tegenstander, maar die moest afzeggen.

Documentaire

Pieter Buist heeft een bijzondere loopbaan. Hij was ooit dakloos, werkte als vuilnisman, en is nu professioneel MMA-vechter. Journaliste Bregje Kop en filmer Martijn Rondel volgden Buist een aantal maanden op de voet. Daar kwam een korte driedelige documentaire uit. Deze ging op 27 juni in premiere in sportsbar Old Dutch. Zo'n honderddertig man zag het levensverhaal van de Bredase topatleet.

De documentaire bekijk je hier:

Deel 1: