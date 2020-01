NAC verliest van Go Ahead Eagles in Deventer

BREDA - NAC is drie dagen na het bekersucces weer met beide benen op de grond gezet. In de Adelaarshorst ging de ploeg van interim-trainer Willem Weijs met 1-0 onderuit tegen Go Ahead Eagles. Uit een strafschop maakte Jeroen Veldmate een kwartier voor tijd de enige treffer van de wedstrijd.

De wedstrijd begon vanmiddag in Deventer later dan gepland, omdat een supportersbus vol met schimmel zat. De supporters zouden niet op tijd komen voor de aftrap, waardoor werd besloten om de bal vijftien minuten later te laten rollen. Deze supporters kwamen alsnog iets later dan verwacht aan, maar hadden niet veel gemist. Pas vlak voor de rust kwam de eerste echte kans van de wedstrijd. Arno Verschueren dook uit het niets op voor Go Ahead Eagles-doelman Hobie Verhulst. De Belgische aanvoerder wist het net alleen niet te vinden.

Na de rust nam het aantal kleine kansjes over en weer toe, maar geen van beide ploegen wist te scoren. Tot Go Ahead in 74ste minuut een wel heel makkelijk gegeven penalty kreeg van scheidsrechter Joey Kooij. Jeroen Veldmate bleef koel vanaf elf meter en schoot de bal hard en onhoudbaar achter NAC-doelman Nick Olij. NAC probeerde daarna nog wel op jacht te gaan naar de gelijkmaker, maar dit was tevergeefs. NAC verloor daardoor met 1-0 van directe concurrent Go Ahead Eagles.