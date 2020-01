NAC stunt in de beker en wint met 2-0 van PSV

BREDA - NAC heeft donderdagavond voor een stunt gezorgd in de strijd om de beker. De ploeg uit Breda was in eigen huis te sterk voor de nummer van vier uit de Eredivisie: PSV. De thuisploeg won met 2-0.

Op papier leken de kansen voor NAC niet groot in aanloop naar de bekerwedstrijd tegen PSV. Maar de ploeg uit Breda verraste in het eigen Rat Verlegh Stadion vriend en vijand met een heerlijke wedstrijd.

In de eerste helft bleven doelpunten ondanks enkele grote kansen uit. Het was in de 54e minuut Boussaid die het Rat Verlegh Stadion uit zijn dak liet gaan met 1-0. En slechts zes minuten later werd het scenario voor NAC nog mooier, toen PSV'er Baumgartl met rood van het veld werd gestuurd. Het was in de 74e minuut Ivan Ilic die de wedstrijd besliste met de 2-0.

NAC gaat dankzij de winst door naar de kwartfinales van de beker. De ploeg moet het dan opnemen tegen AZ.